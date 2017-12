Skitude triplica els contractes amb estacions d'esquí i aterra al Canadà i als Estats Units

Skitude, empresa amb oficines a Girona i Londres, ha triplicat en un any el nombre d'estacions d'esquí de la seva cartera de clients. La companyia ha fet aquest any una ampliació de capital per valor de 650.000 euros que li ha permès expandir-se cap als Estats Units, el Canadà i el nord d'Europa. Aquesta xarxa social per a amants de l'esquí i de la muntanya inclou actualment 75 estacions d'onze països diferents. El seu projecte ha guanyat el premi d'internacionalització en la cinquena edició dels premis Empresa i Esport Indescat, el clúster català de la indústria de l'esport. Skitude busca oferir més serveis i diversificar-se amb més activitats a l'aire lliure com el senderisme i la BTT.

L'startup Skitude va néixer al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona i ara treballa amb 75 estacions d'esquí d'onze països diferents. Entre els nous clients hi ha la nord-americana Boreal, la canadenca Lake Louise o la francesa Chamrousse.

Aquesta xarxa social per amants de la neu i la muntanya ha fet una ampliació de capital aquest mateix any per poder millorar algunes característiques i també desenvolupar propostes per amants de la BTT, el senderisme i altres esports a l'aire lliure.

Entre els serveis que ofereix Skitude hi ha la previsió meteorològica, la informació en temps real de les pistes i compartir els quilòmetres esquiats i les fotografies de la jornada i recarregar forfaits amb el mòbil. Part dels diners de l'ampliació de capital d'aquest any també han de servir per a millorar la infraestructura tecnològica de l'aplicació i diversificar-la.