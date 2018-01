Boí Taüll rep més de 22.000 esquiadors entre Nadal i Reis

L'estació d'esquí i de muntanya lleidatana de Boí Taüll ha tancat les festes de Nadal i Reis amb una ocupació superior al 90%. Encara que la climatologia no hagi estat favorable alguns dels dies clau d'aquest període de vacances, els responsables de l'estació han estimat una assistència mitjana similar a la de la temporada passada, uns 2.500 esquiadors al dia, entre el 26 de desembre i el 4 de gener, registrant-se en aquest període alguns pics de 3.600 visitants. En total, han passat per l'estació entre Nadal i Reis un total de 22.364 esquiadors, respecte als 22.689 del mateix període de l'any passat. Per altra banda, el nombre de pernoctacions en el conjunt residencial del Pla de l'Ermita ha augmentat un 31%, que entre el 29 de desembre i el 2 de gener va assolir el 100% d'ocupació.

El complex lleidatà atribueix les bones xifres de visitants assolides durant les festes nadalenques, sobretot, "a la consolidació de la destinació, amb una clientela fidel estable i una nova que s'incorpora, que ha gaudit d'unes excel·lents condicions de neu, amb grossors que variaven dels 100 centímetres a la base de l'estació als 110 en les cotes mitjanes i altes".

Entre Nadal i Reis, els usuaris han pogut gaudir de diverses activitats que han tingut lloc tant al ressort com en la mateixa estació, començant amb l'arribada del Pare Noel el dia de Nadal. Per acomiadar-se de l'any, els visitants van poder participar en una jornada festiva, des de primera hora del dia 31 fins a la matinada, que va culminar amb una festa de Cap d'Any al centre social. Finalment, els Reis Mags van anar a Boí Taüll per entregar els regals, tancant d'aquesta manera la programació nadalenca.

El director general de Boí Taüll, Xavier González, s'ha mostrat "molt satisfet" per les xifres registrades durant el període nadalenc, malgrat que "la climatologia no ha permès als clients gaudir al 100% de les boníssimes condicions de neu que ha ofert l'estació durant les festes". De totes maneres, González confia que "la bona resposta dels esquiadors sigui el presagi d'una fantàstica temporada".

Boí Taüll, que forma part de la cartera de destins turístics de Nozar Hotels & Resorts, és un complex turístic situat en el Vall de Boí (Alta Ribagorça) en el centre dels Pirineus lleidatans, rodejat pel Parc Nacional d'Aigüestortes i del conjunt d'esglésies romàniques de la Vall de Boí, Patrimoni Mundial per la Unesco. El complex ofereix als visitants poder gaudir d'unes vacances en plena natura i, a la vegada, practicar diferents activitats i esports de muntanya. La principal instal·lació és l'estació d'esquí de Boí Taüll, la més alta del Pirineu, amb més de 45 quilòmetres disponibles dividits en 43 pistes: 5 verdes, 4 blaves, 20 vermelles i 14 negres.

El complex, que compta amb més de 400 empleats i és un dels motors econòmics de la comarca, disposa d'altres atractius com són els sis establiments hotelers de totes les categories, un Spa, un snowpark, diversos locals de restauració on s'ofereix diferent tipus de gastronomia i nombroses atraccions per als més petits.