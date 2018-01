Com cal conduir si hi ha condicions de gel i neu a la carretera?

L'hivern ja comença a fer estralls a les carreteres catalenes. Les baixes temperatures eleven els riscos de trobar-nos amb neu o gel a les vies. Et presentem una llista de 10 trucs que t'ajudaran a suportar situacions perilloses durant la conducció a l'hivern, atenent les recomanacions del RACC.

En situacions de neu s'ha d'actuar de la manera següent:

1. Augmentar la distància de seguretat per prevenir riscos. Es recomana deixar una distància de dos cotxes respecte al vehicle de davant.

2. Conduir amb més suavitat i reduir la velocitat. No frenar bruscament i utilitzar marxes llargues.

3. Per frenar, reduir primer la marxa i deixar anar a poc a poc el pedal de l'accelerador.

4. Seguir el traçat de les roderes d'altres vehicles per a conèixer amb més facilitat el recorregut de la carretera així com les maniobres en corbes o, fins i tot, per a reconèixer possibles perills a la carretera.

5. Abans de sortir, provar les cadenes per comprovar que el muntatge es pot dur a terme sense dificultat.

6. Revisar que el desgast dels pneumàtics no sigui inferior a 3 mm per així garantir la seguretat i adherència màxima possible.

7. Utilitzar els llums d'encreuament i, en cas que sigui necessari, els llums antiboira.

Com actuar si et trobes amb gel a la carretera:

8. Redueix la velocitat especialment en ponts i zones ombrívoles on és més fàcil trobar gel; mantingues la distància de seguretat i no t'aproximis als interiors de les corbes.

9. Conduir amb la marxa més llarga possible i mantenint la direcció recta.

10. En cas que el vehicle derrapi, girar en sentit contrari suaument fins que el cotxe es col·loqui bé. Sempre sense realitzar girs bruscs.

Finalment, és important destacar que els pneumàtics d'hivern són els adequats per a aquest tipus de situacions atès que garanteixen les prestacions que necessita el teu vehicle.