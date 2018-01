Les estacions de FGC reben durant les festes nadalenques més de 172.000 visitants

Les estacions del Grup FGC han fet una balanç positiu de les festes de Nadal després de rebre entre el 23 de desembre i el 7 de gener un total de 172.313 visitants, una xifra similar a la registrada el mateix període de l'any passat, en què la temporada va ser excepcional i les grans nevades van animar a 173.706 visitants a desplaçar-se fins a la Cerdanya, el Ripollès i el Pallars Sobirà per gaudir de la neu. En concret, la Molina ha assolit 98.650 visitants; Vall de Núria, 24.423; Port Ainé, 27.287; Espot, 14.269, i Vallter 2000, que s'ha vist afectada per la manca de neu, ha arribat als 7.684 visitants. Les festes nadalenques han estat marcades per una meteorologia canviant que ha acabat deixant unes nevades molt abundants a les estacions del Grup FGC. D'altra banda, gairebé 19.000 passatgers han viatjat aquests dies en el Cremallera de Montserrat, gairebé un 5% més que l'any anterior.

Des del 23 de desembre fins el diumenge 7 de gener, la Molina ha rebut 98.650 visitants, xifra que representa un augment del 17,44% respecte al Nadal passat, en què va rebre 84.000 visitants. Vall de Núria, per la seva banda, ha registrat 24.423 visitants (en el mateix període del 2016 en va rebre 26.024), ha venut 7.718 forfets i el Parc Lúdic, una de les activitats més destacades, ha comptat amb 3.140 persones. La restauració, per la seva banda, ha estat el punt més favorable, amb un 79% d'ocupació.

Les estacions ubicades al Pallars Sobirà han rebut un total de 35.508 visitants. En concret, Port Ainé ha assolit aquestes festes 27.287 visitants, un 19,29% més que el 2016 (22.023 visitants); i Espot, 14.269, xifra lleugerament inferior a la de la temporada passada, en què va rebre 16.050 persones.

Per la seva banda, Vallter 2000 s'ha vist afectada per la manca de neu i ha rebut 7.684 visitants aquest Nadal. Tot i això, ara l'estació presenta unes bones condicions, amb fins a 95 centímetres de gruixos de neu, gràcies a la forta nevada d'aquest diumenge i ja funciona al 100%.

Pel que fa al Cremaller de Montserrat, aquestes dates ha acollit 18.657 viatgers, un 4,90% més que al 2016, en què va registrar 17.786 passatgers.

Bones previsions per als propers dies



Les previsions per als propers dies són molt favorables, ja que les darreres nevades i la feina dels tècnics de pistes afavoriran l'obertura del màxim nombre de pistes i remuntadors. Totes les estacions d'FGC ja funcionen al 100% i s'estima obriran al complet el seu domini esquiable en els pròxims dies.

De fet, les nevades del diumenge 7 van acumular gruixos de fins a 65 centímetres i deixen les estacions en unes condicions òptimes: De 50 a 100 centímetres en el cas de la Molina; de 70 a 100 centímetres a Vall de Núria; de 65 a 95 centímetres a Vallter 2000; de 90 a 140 centímetres a Port Ainé, i de 75 a 125 centímetres a Espot.