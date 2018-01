La Molina s'uneix a Decathlon i crida a qui no ha esquiat mai

L'estació d'esquí de la Molina ha organitzat el bateig de neu més multitudinari per acostar aquesta disciplina esportiva i d'oci als que encara no l'han practicat. L'acte s'emmarca en el programa d'actes de commemoració del 75è aniversari de l'estació.

El Bateig de neu by Decathlon, segons el nom oficial que ha rebut per part de Ferrocarrils de la Generalitat, es farà aquest diumenge, dia 21de gener, coincidint amb la celebració del Dia Mundial de la Neu.

Segons fonts de l'estació, la festa internacional és «una jornada promoguda per la Federació Internacional d'Esquí que va néixer amb la voluntat de donar a conèixer el món de la neu als menuts; com cada any, la Molina s'afegeix a aquesta innovadora iniciativa i acull propostes dissenyades per al públic familiar». Així, per a aquesta jornada, la Molina oferirà paquets combinats que inclouran classes d'iniciació a l'esquí, lloguer de material, forfet debutant i obsequi de benvinguda a càrrec de la firma de roba i material esportiu Decathlon. Els participants s'han d'identificar prèviament a les oficines de l'estació.