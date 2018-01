Un centenar de persones participen en un bateig d'esquí multitudinari a La Molina

Prop d'un centenar de persones han participat aquest diumenge en el bateig multitudinari que s'ha fet a l'estació de La Molina (Cerdanya). Es tracta d'una activitat emmarcada dins dels actes del 75è aniversari de l'estació, i que pretenia acostar l'esquí a totes aquelles persones que no l'havien practicat mai fins ara. L'èxit de convocatòria, malgrat el mal temps que ha fet a La Molina, ha obligat a fer dos grups de cinquanta persones. En total una desena de monitors han fet dues hores de classe als participants. Entre els actes previstos per celebrar els tres quarts de segle de l'estació, hi ha una jornada 'retro' el proper 17 de febrer, on es demana als esquiadors que vesteixin roba d'esquí antiga. El mateix dia a les set de la tarda es farà una baixada de torxes. El punt i final a la celebració serà el 3 de març a dos quarts de cinc de la tarda amb un concert de Els Amics de les arts, a l'aparcament del telecabina.