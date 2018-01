Les Angles estrena la targeta Privilège i la primera baixada del dia

L'estació d'esquí de Les Angles presenta enguany importants novetats. Quan encara queda mitja temporada per gaudir de la neu -l'estació estarà oberta fins el 8 d'abril- visitem les seves instal·lacions per mostrar-te les de primera ma. Parlem amb Antoni Martín, de l'Oficina de Turisme. Mira el vídeo, que segurament et fara venir ganes de fer una escapada Les Angles.

Targeta Les Angles Privilège

Per esquiar quan un vulgui. És una targeta nominativa que permet esquiar sense passar per les taquilles. L'import del forfait serà carregat al final de cada mes directament al vostre compte bancari (funciona com un teletac). Es paga el preu del forfait de dia al preu del forfait de 4 hores. El 5è día d' esquí surt al 50% de dte, promoció que es repeteix a la 10a visita i a la 15a. El dia de tancament de l'estació serà gratuït.

Primera baixada del dia amb pister

Podeu ser els primers en baixar en exclusiva per una pista, just quan surt el sol, i a més, fer-ho acompanyats per un pister. És una exclusivitat que només és accessible als titulars de la nova targeta Les Angles Privilège.

Hip-pocket-wifi

L'estació presenta millores en l'accés a internet a pistes i remuntadors. Les Angles ha posat en marxa aquest dispositiu que ens permet connectarnos a la xarxa des de qualsevol racó de l'estació.

Millores en la innivació

La pista verda Le Llaret, un eix únic destinat a debutants per unir el Pla de Bigorre amb el peu de pistes de l'estació, ha millorat la seva instal·lació de neu produïda amb canons de baixa pressió, que donen suport als actuals canons d'alta pressió que ja són instal·lats en aquest traçat.