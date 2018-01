La màscara de neu graduada de Cébé Exo OTG guanya l'or a ISPO

La màscara de neu graduada de la marca Cébé Exo OTG ha guanyat la medalla d'or a la fira ISPO en la categoria d'esports de neu gràcies a la tecnologia que combina lents esfèriques i magnètiques, segons informa l'empresa francesa en un comunicat.

És una màscara magnètica per a usuaris amb ulleres graduades amb un disseny creatiu per als amants de la muntanya i que ha estat la millor valorada per experts independents que destaquen la fiabilitat i resistència de la gamma de màscares magnètiques de Cébé.

Les obertures en els laterals de la muntura i l'ajust al nas més estret faciliten una millor col·locació de les ulleres fins i tot quan ja estan posades, a diferència de la resta de màscares disponibles al mercat.

Amb els seus 9 imants, la lent es fixa per oferir la màxima seguretat i comoditat, però també es pot treure i canviar amb molta facilidad.Exo OTG estarà disponible el proper hivern en 4 colors cridaners.