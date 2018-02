Tots els actes que no et pots perdre pels 75 anys de la Molina

La Molina és l'estació d'esquí degana dels esports d'hivern a Espanya amb el primer remuntador comercial instal·lat el 28 de febrer de l'any 1943, considerant-se aquesta data com l'inici de l'activitat de l'estació. En la seva història recull esport i diversió per a tots els públics. Enguany, doncs, la Molina celebra 75 anys i et convida a celebrar-lo amb ells. [Mira el vídeo per saber-ne més].

L'estació té una llarga trajectòria en esdeveniments internacionals, com la Copa del Món d'Esquí Alpí (2008), els Campionats del Món de surf de neu (2011) o els Campionats del Món d'Esquí Alpí per a discapacitats (2013). Per tant, un llarg passat i un futur brillant.

Per als qui estimen la neu, la Molina desperta molts records, com ara la primera vegada que ens vam posar uns esquís o quan els vam posar als nostres fills. Des de l'estació es vol aprofitar l'avinentesa per convidar-te a visitar l'exposició del 75è aniversari de la Molina i al conjunt d'actes que tindran lloc a Barcelona i a l'estació d'esquí, fins al 17 de març de 2018.

17 de febrer - Jornada Retro i baixada de torxes



Si t'agrada l'estètica i la música retro, t'esperen el dissabte 17 de febrer a un dels esdeveniments més especials del 75è aniversari de La Molina. En homenatge als esquiadors pioners que fa 75 anys organitzaven llargs viatges per gaudir de l'esport blanc, l'estació acollirà la Jornada retro i la Nit de les 75 torxes.

2 i 3 de març - Estima Fest: La festa del 75è aniversari



Els dies 2 i 3 de març, La Molina acollirà l'Estima Fest, la festa del 75è aniversari de l'estació d'esquí que aglutinarà la Copa del Món de Snowboard Cross, el concert al telecabina, amb l'actuació d'Els Amics de les Arts, i els sopars especials per celebrar-ho, entre altres actes.

El divendres 2 es disputarà al llarg del dia una etapa de la Copa del Món de Snowboard Cross i per la nit tindran lloc els sopars especials per commemorar el 75è aniversari de La Molina al refugi Niu de l'Àliga i al bar restaurant Costa Rasa,amenitzats amb música en directe i es clouran amb un descens nocturn a la llum de la lluna plena.

Dissabte 3 de març es disputaraà la final d'aquesta etapa de la Copa del Món de Snowboard Cross i tindrà lloc l'acte de lliurament de premis al sector dels Alabaus, a les 16:30 h. El punt culminant de l'Estima Fest per celebrar el 75è aniversari de l'estació d'esquí tindrà lloc a les 17.30 h a l'aparcament del telecabina amb el concert d'Els Amics de les Arts.

Després del concert, començarà un espectacular castell de focs, que continuarà amb una sessió musical conduïda pel discjòquei Carles Pérez, presentador i locutor estrella del programa despertador El matí i la mare que el va parir a Ràdio Flaixbac, que amenitzarà la nit als més noctàmbuls i als que tinguin més ganes de gresca.

17 de març- Festa dels clubs i Forfets de temporada



Tens un forfet de temporada de l'estació d'esquí de La Molina o d'Alp2500? Pertanys a algun club d'esquí? En tots tres casos, t'espera encara una altra festa per celebrar el 75è aniversari de La Molina.

Serà un dels darrers actes de celebració de l'aniversari de l'estació, que tindrà lloc el dissabte 17 de març i es dedicarà als esquiadors, surfistes de neu i clubs d'esquí de temporada. Primer es disputarà una cursa molt especial que tindrà un format diferent de la dels darrers anys. I, tot seguit, es farà el dinar per celebrar el 75è aniversari de l'estació.

A la tarda del mateix dissabte et conviden al pavelló esportiu de la localitat d'Alp on tindrà lloc el lliurament de premis i el sorteig de regals, amb l'actuació del divertidíssim monologuista Javi Sancho, que ens presentarà el seu nou espectacle Del deporte también se sale.