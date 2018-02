La nevada històrica dóna pas a un cap de setmana d'esquí amb tot obert i gruixos de fins a 3 metres

La nevada històrica que ha caigut al Pirineu i el Prepirineu entre diumenge i dilluns d'aquesta setmana dona pas al millor cap de setmana de la temporada d'esquí amb totes les pistes obertes i gruixos d'entre 135 centímetres de mínima i 360 de màxima. Des de les estacions del Grup Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) es destaca que a aquestes xifres que recorden les nevades històriques del 1996 cal afegir-hi que el fred d'aquests dies assegura una ''neu d'alta qualitat'' que fan pronosticar que el proper cap de setmana serà un dels millors de la temporada. A La Molina (Cerdanya), Port Ainé i Espot (Pallars Sobirà), i Vall de Núria i Vallter 2000 (Ripollès) estan ultimant els preparatius per tenir totes les pistes obertes a partir de demà divendres i es preveu una gran afluència d'esquiadors que també podran participar de les propostes que s'emmarquen en la festa del Carnaval.

La llevantada ha beneficiat a les 5 estacions del Grup FGC de manera que a La Molina hi ha unes condicions immillorables, amb gruixos de neu que van des dels 200 centímetres fins als 360 centímetres. A dia d'avui disposa de 58 pistes obertes i 55 quilòmetres esquiables. Els esquiadors hi poden accedir a través del Túnel del Cadí, la Collada de Tosses i Castellar de n'Hug, amb ús de cadenes.

Al Pallars Sobirà, Port Ainé acumula fins a 210 centímetres de gruixos de neu, una de les nevades més importants dels darrers anys, ja que l'any 2017, durant el mateix període, va registrar fins a 92 centímetres. L'estació, a més, compta amb el 100% de les pistes obertes (25) i 27 quilòmetres esquiables. L'Snowpark ha entrat en funcionament parcialment aquest dijous i divendres ho farà de forma completa. Els visitants d'Espot, per la seva banda, podran gaudir d'un màxim de 225 centímetres de gruixos de neu i 145 com a mínim, amb totes les 22 pistes oberts i una totalitat de 25 quilòmetres esquiables. La temporada passada, l'estació va acumular 95 centímetres de gruixos de neu durant les mateixes dates.

La precipitació caiguda a Vall de Núria s'ha traduït en 125 centímetres de neu nova. Ara com ara els gruixos de neu se situen en un mínim de 180 centímetres i un màxim de 230 centímetres. L'estació està oberta al 100%, de forma que el públic pot accedir a les 11 pistes disponibles per esquiar o practicar snowboard. Els accessos, a més, es troben oberts, tant als aparcaments de les estacions del cremallera com la pròpia línina.

Al llarg de la història, Vall de Núria ha estat testimoni d'altres grans nevades, com bé ho demostren les precipitacions dels anys 1986 i 1996, amb més de 2 metres de neu en un mateix episodi de nevades. El 2006 també hi va haver nevades significatives, el que demostra que els cicles de grans nevades es repeteixen, aproximadament, cada 10 anys.

Per últim, Vallter 2000 compta amb un gruix de neu acumulat de fins a 260 centímetres i un mínim de 195 centímetres, gràcies a les precipitacions de les darreres jornades. Dades molt positives si es comparen amb les registrades la temporada passada durant el mateix període, en que es va aconseguir un màxim de 95 centímetres. Els visitants poden accedir al 100% de l'estació amb els 11 remuntadors, les 13 pistes i els 19 quilòmetres esquiables.

Pel que fa a les nevades històriques, destaquen les del febrer de 1996, en què es van registrar fins a 175 centímetres, les del novembre del 2013, amb 112 centímetres, i les del març d'aquell mateix any, amb 91 centímetres.