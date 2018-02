Porté-Puymorens: coneix totes les promocions i ofertes de l'estació de la Cerdanya

Amb 900 metres de desnivell -un dels més importants del Pirineu-, l'estació de Porté-Puymorens presenta un clar caràcter esportiu. Els seus 10 remuntadors mecànics us pujaran des del poble fins a 2.471m d'altitud, a l'arribada del telecadira de la Mine o l'arribada del remuntador de Fontfrède. Podreu gaudir d'un domini esquiable de 50 km.

La natura que envolta l'estació és un marc immillorable per gaudir d'altres activitats com passejades en trineu enmig del bosc, les competicions de snowboard, curses d'esquí, baixades de torxes, excursions en raquetes...

Porté-Puymorens compta amb el 100% de les pistes i sectors oberts, amb una qualitat de neu inigualable i té previst tenir obert fins el 2 d'abril.

Cal destacar que l'estació manté els mateixos preus que l'any anterior i les ofertes i les promocions que es van posar en marxa la temporada passada... es mantindran vigents. Així, es continuarà amb la promoció del pagament del tiquet del peatge del Túnel del Cadí (direcció nord) per 4 forfets de dia (les condicions d'aquesta promoció es poden consultar al web de l'estació).

Es manté també els preus unitat familiar (2, 3, 4, 5 i 6 membres) i continua activa la promoció dels universitaris amb forfets a 19 euros (preu de dilluns a divendres i que no siguin períodes de vacances).

A més, amb la promoció dels forfets de temporada, el titular disposa de 6 forfets a 19 euros per tal que aquest pugui convidar amics i familiars (el preu normal del forfet és de 30 euros). Amb aquesta promoció el titular es converteix en "ambaixador" de Porté-Puymorens.

L'estació ha posat en funcionament una àrea d'aparcament d'autocaravanes a tocar del càmping municipal de Porté. L'àrea disposa de tots els serveis necessaris per una bona estada: electricitat, servei d'aigua potable i buidat d'aigües grises i negres. En total, 31 places de 5 x 10 metres. La contractació s'ha de fer per telèfon o per internet. (https://campingcarpark.com/). A banda, si aneu a esquiar a Porté Puymorens amb la vostra caravana o autocaravana i compreu tres forfets consecutius, per tres dies, el tercer us sortirà gratuït. Només heu d'ensenyar que teniu el permís de circulació del vostre vehicle.

Trobareu tota la informació sobre aquestes promocions i altres aspectes de l'estació a la seva pàgina web

www.porte-puymorens.eu.