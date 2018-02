L'estació de Lles introdueix al Pirineu el pagament amb la moneda virtual catalana

Ja és possible utilitzar la nova moneda virtual catalana, el Croat, per pagar alguns serveis al Pirineu. L´estació d´esquí nòrdic de Lles ha introduit al mercat local l´ús d´aquesta moneda com una triple aposta: el progrés virtual, el foment de l´economia catalana i la comoditat de pagament per un mitjà que no requereix portar diners a sobre ni comporta comissions bancàries. Per pagar el forfet en croats cal registrar-se al sistema econòmic a través d´una pàgina web o la seva aplicació per a dispositius mòbils i obtenir capital en aquesta moneda. A la caseta de l´estació d´esquí es pot fer el pagament del forfet amb el telèfon mòbil. Si bé no és encara un mitjà de pagament molt extés, cada dia d´aquesta temporada, principalment els caps de setmana, algun esquiador ha comprat el forfet amb croats. El forfet d´adult, que costa 12 euros, costa 25 croats.

El responsable de la introducció del pagament amb croats a Lles és l´economista i soci de la mateixa estació, Àngel Gironès, el qual ha remarcat que es tracta d´una bona iniciativa perquè «a la llarga les criptomonedes, com el bitcoin o ara el croat, revolucionaran els mercats perquè els bancs centrals estan condemnats a desaparèixer». El croat és una moneda alternativa catalana que pren el nom d´una antiga moneda que va ser d´ús corrent a Catalunya durant 600 anys entre els segles XII i XVIII.