La Molina acull per dotzena vegada la Copa d'Europa FIS d'esquí alpí femení

Serà la 12a ocasió en què la màxima competició continental passa per l'estació catalana i permetrà veure en acció algunes de les millors esquiadores del moment. La celebració de la Copa d'Europa d'esquí alpí femenina torna a situar l'estació gironina de La Molina en el més alt nivell internacional, després d'acollir la Copa del Món de snowboardcross els dies 2 i 3 de març, coincidint amb la celebració del 75è aniversari de l'estació.

En aquesta ocasió es disputaran dues curses de gegant, puntuables per a la Copa d'Europa femenina. Com en altres ocasions precedents, el traçat on es marcarà és l'espectacular combinació de les pistes Comella i Estadi. Es tracta d'un descens de reconegut prestigi on es va disputar la Copa del Món d'esquí alpí del 2008.

La Molina va organitzar la seva primera Copa d'Europa al febrer de 2003 i des de llavors el circuit continental ha passat puntualment per l'estació propietat de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) excepte en les temporades 2012, 2014 i 2015. Fins ara s'han disputat set edicions femenines, tres masculines i una mixta, amb en total s'han traçat 12 gegants i 6 eslàloms ja que hi ha hagut edicions amb fins a tres proves.

A la línia de sortida hi haurà 49 esquiadores provinents d'11 països: Argentina (2), Àustria (8), Eslovènia (1), Espanya (5), França (8), Gran Bretanya (1), Itàlia (10), Noruega (4), Polònia (1), Suècia (2) i Suïssa (7).

Seran presents a La Molina l'actual líder de la Copa d'Europa de GS l'austriaca Katharina Liensberger, que suma 380 punts, l'eslovena Meta Hrovat, que és segona amb 302, i la tercera en el circuit, la noruega Kristine Gjelsten Haugen, que té 240 punts.

Per part de les esquiadores locals, destacar la participació de tres esquiadores catalanes que formen part de l'equip de la RFEDI. Són Júlia Bargalló (22 anys), que ha competit en 46 Copes d'Europa, Núria Pau (24 anys) ha disputat fins a 42 Copes d'Europa i Anna Esteve (20 anys), que amb aquesta participació sumarà 4 Copes d'Europa.

Núria Pau, de Ribes de Freser, s'ha format a La Molina Club d'Esports i, per tant, coneix molt bé l'estació catalana. Aquesta temporada ha entrat en dues ocasions en el top 30 de Copa d'Europa: el 8 de desembre va ser la 25a en el gegant de Kvitfjell (Noruega) i el 18 de febrer va ser la 27a en el slalom de Bad Wiessee (Alemanya).

A més, hi participaran dues esportites de centres de tecnificació: Mirentxu Miquel (19 anys) i Sofia Gandarias (21 anys).

Programa de cursa:

Dijous 8 de març

9.30 - 11.30 h: Carrera

14.30 h: Entrega de premis

16.00 h: Reunió de capitans d'equip al Museu

Divendres 9 de març

9.30 - 11.30 h: Carrera

14.30 h: Entrega de premis