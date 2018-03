Per què és necessari utilitzar casc a la neu?

El casc pot resultar incòmode i ens pot fer suar, però és imprescindible per la seguretat dels esquiadors i snowboarders. En un accident aparatós, portar casc pot evitar danys greus i, fins i tot, evitar la mort. Encara que el seu ús no és obligatori en les estacions d'esquí espanyoles, excepte en zones de 'freeride' o 'freestyle', és molt aconsellable utilitzar-lo i complir amb les mesures de seguretat a pistes.

Beneficis d'usar casc



El casc és un element fonamental per la nostra seguretat a la pista. En primer lloc, perquè ens protegeix davant d'una caiguda o un cop i perquè pot evitar una lesió greu.

L'ús d'aquest element de seguretat ja és comú entre els nens, mentre que els adults es mostren més reticents a portar-lo. De tota manera, en els últims anys s'està veient un increment de la utilització del casc també entre el públic més adult.

Hem de recordar que posar tots els mitjans possibles per evitar lesions i accidents greus a les pistes és una responsabilitat de tots i cadascun dels usuaris.

Quin casc he de triar?



Existeixen molts tipus de casc. A l'hora de triar el nostre, hem d'evitar guiar-nos per l'estètica i els gustos personals, primant sempre la seguretat i comoditat enfront d'altres factors.

Els cascos integrals (completament tancats) són els que més protegeixen dels cops. Per la seva banda, els oberts permeten una major ventilació i solen incorporar orelleres desmuntables. Sigui quina sigui la teva elecció, has d'assegurar-te que compres un casc homologat per la pràctica de l'esquí o snow.

Per l'esquí, el més recomanable és adquirir un casc rígid que cobreixi les orelles (protegeix en cas de les freqüents caigudes laterals), mentre que per fer snow pots portar un casc amb material tou a les orelles.

El més important és que el casc s'ajusti perfectament al cap i no es mogui. Per escollir el teu, t'has d'assegurar que sigui de la teva talla, que no t'apreti ni et resulti incòmode. També és important que no t'impedeixi la visió ni fer un moviment natural del cap. Un cop hagis comprovat això, ja podràs triar el disseny que més s'ajusti als teus gustos i a la teva roba.