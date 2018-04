La temporada d'esquí allarga el seu final

Les reserves de neu de les estacions d'esquí del Pirineu central de Catalunya són excel·lents i permetren gaudir als aficionats a aquest esports d'uns últims dies de temporada d'esquí immillorables.

L'adjectiu "excel·lent" ha estat utilitzat per l'estació d'esquí alpí de Masella a l'hora d'anunciar que obrirà «ininterrompudament fins al dilluns 1 de maig», amb uns gruixos «mai vistos» que arriben als 250 centímetres a cotes altes com ara la Tosa i a 110 centímetres a cotes baixes com el Pla de Masella.

Així doncs, encara tens temps per aprofitar l'última neu de la temporada. Masella preveu tancar l'1 de maig, i la Molina i Port del Comte finalitzaran la temporada una mica abans, els propers dies 7 i 8 d'abril.

Els principals motius d'aquesta bonança primaveral a les estacions són «les nevades generoses de l'hivern, que feia temps que a Masella no es veien, a més de les generoses precipitacions de l'inici de la primavera», segons ha informat l'estació cerdana, que enguany ha celebrat el seu 50è aniversari i es mostra satisfeta de poder «obrir un mes més i tornar a oferir la temporada més llarga dels Pirineus», gràcies al fet que va ser de les primeres a obrir, el 10 de novembre del 2017.



La Molina tancarà el proper cap de setmana



Pel que fa a la Molina, que ha complert 75 anys de la instal·lació del primer remuntador de l'estació, tancarà el proper cap de setmana (7 i 8 d'abril) «una de les millors temporades que s'han viscut pel que fa a quantitat de neu, així com tenint en compte el nivell d'afluència de visitants. Com a norma general, la majoria de caps de setmana han estat forts», segons han informat des de l'estació situada a la Cerdanya. El seu gruix màxim, actualment, se situa als 225 centímetres.



El Port del Compte allargarà fins al 7 i 8 d'abril



El Port del Comte, al Solsonès, també ha viscut una de les millors temporades de l'última dècada, i l'allargarà fins al cap de setmana del 7 i 8 d'abril, sense obrir entre setmana i amb la zona de l'Estivella tancada. El director del Port del Comte, Albert Estella, celebra la bona afluència durant la Setmana Santa, sobretot divendres i diumenge. També destaca mitjans de març com una «època brillant» pel que fa a la quantitat de visitants. «Encara no tenim xifres totals de persones que han vingut durant aquesta temporada, però la sensació és que seran menors que les de la temporada passada, que va ser qualificada de rècord amb uns 88.000 visitants», afegeix Estella.



Els problemes de la neu a la primavera



Així com la neu de Masella és entre pols i primavera, la de la Molina i la del Port del Comte és només neu primavera. No es tracta d'un tipus de neu concreta, sinó que la textura va canviant segons avança el dia. A les primeres hores del dia la neu és més dura i mentre augmenta la temperatura es converteix en pols. Finalment, es transforma en neu humida.

A part de la incomoditat a l'hora d'esquiar que comporta la neu humida, si a la tarda-vespre baixen les temperatures, es glaça i es forma una crosta de gel perillosa pel que fa a possibles patinades «i torçades», segons explicava una família sabadellenca diumenge al matí a l'estació del Port del Comte, mentre es mirava amb deteniment la neu abans que els fills comencessin a esquiar.

Segons el director del Port del Comte, Albert Estella, «la gent que ha volgut esquiar ja ho ha pogut fer, i no cal esperar a fer-se mal amb neu primavera». És un dels motius pels quals l'estació ha decidit tancar el cap de setmana després de Setmana Santa.



Esquí nòrdic tot l'abril a Tuixent-La Vansa



Albert Nadal, director de l'estació d'esquí nòrdic de Tuixent-La Vansa, ha explicat a Regió7 que l'equipament estarà obert els caps de setmana «durant tot el mes d'abril, com a mínim. Tindrem obert fins que la gent se'n cansi».

A l'estació de l'Alt Urgell volen aprofitar els gruixos de neu acumulada, que superen els dos metres en algunes zones com ara la de Prat Llong. «En tota la història de l'estació no havíem arribat a tenir aquests gruixos de neu en aquesta època», ha afegit Nadal.

«Si fa calor, a partir de migdia ja és neu primavera», explica el solsoní Albert Nadal. Tot i així, durant el matí és més aviat neu pols. A més, com que Tuixent-La Vansa està encarada cap al nord, «la neu aguanta més. I, pel que fa a les activitats amb raquetes, en les quals no es té tant en compte la qualitat de la neu, es poden allargar encara més que les d'esquí. És poc habitual que puguem fer rutes amb raquetes i màniga curta ara a l'abril, i ho hem d'aprofitar», ha conclòs Nadal.