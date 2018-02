Tens clar el cotxe que vols? Aquesta és la millor manera de pagar-lo

Alfa Romeo Stelvio, Fiat Professional Talent i Jeep Compass

Business Center Day de FCA en Catalunya Los Business Centers de FCA en Barcelona, Auto 88 (Calle Ciutat d´Asuncion, 34-36), y en Sant Boi de Llobregat, Turiauto (Ctra. Santa Creu Calafell, Km. 9,7), organizan el próximo jueves 22 de febrero a partir de las 11.30 horas una jornada de puertas abiertas en la que se dará a conocer a los potenciales clientes el portfolio de productos y servicios que FCA y LEASYS (empresa de renting de larga duración perteneciente a FCA Bank), ponen a disposición de empresas, pymes, RAC, empresas de renting, autónomos y profesionales.

Se trata del pistoletazo de salida de los Business Days 2018, 7 días durante los cuales los clientes podrán disfrutar de unas condiciones excepcionales: una cuota súper reducida, y de regalo, un cupón Amazon de hasta 200€ por unidad vendida.

Un Alfa Romeo Stelvio, un Fiat Professional Talent, un Jeep Compass o un Fiat 500X. Si és unpotser un d'aquests models cobreixi les, tots aquests poden formar part d'una completa i moderna flota amb vehicles comercials lleugers, cotxes urbans i SUVs.Però a més de l'elecció de marca i segment, hi ha una altra decisió important sobre la taula:que inclogui tots els serveis i gestions?Salvant les diferències i fent un paral·lelisme amb el sector immobiliari, a l'hora d'accedir a un vehicle, de la mateixa manera que en buscar habitatge, el client pot demanar una hipoteca o présteco optar pel lloguer amb opció a comprao lloguer "tot icluido". Per exemple, podria conduir un Alfa Romeo Stelvio des de 557 €/mes i sense entrada amb tot el que necessita inclòs, durant 48 mesos i 20.000 km a l'any.L'exemple és una de les, l'empresa de rènting del Grup FCA (Fiat Chrysler Automòbils), i la seva divisió comercial de Fleet & Business per les seves marques Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, Jeep i Abarth. És la millor alternativa?En els seus concessionaris Business Center, repartits per la geografia espanyola, elsestudien el cas de cada client i el seu model de negoci. Hi ha un únic interlocutor qué dona les millors(rènting, lísing, easy lease, finançament tradicional, easy pla). L'interessat, té a la seva disposició cotxe de substitució i prioritat de diagnòstic i servei en taller, entre altres avantatges. Cada vez es más habitual encontrar paquetes y ofertas a medida, aunque si hablamos de adquisición de bienes afectos a actividades económicas la compra con préstamo, el renting y el leasing son las fórmulas habituales.Cada vegada és més habitual trobar paquets i ofertes a mida, encara que si parlem d'adquisició de béns afectes a activitats econòmiques lÉs la forma tradicional de finançar el vehicle.mes a mes.Es tracta de lasense haver de ser el propietari. En finalitzar a durada del contracte, el titular téampliar el període d'ús o tornar el cotxe.En aquest cas,en què es pot incloure tot el necessari per no haver de preocupar-se per res més (matriculació, segur, manteniment...). Al final del contracte es retorna el cotxe i se n'estrena un de nou.