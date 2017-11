El Barça no es complica i ja és als vuitens de la Champions

El Barça s´ha classificat per als vuitens de final de la Champions League com a primer de grup. El conjunt blaugrana ha realitzat un partit intel·ligent al camp de la Juventus i l´empat a zero gols ha certificat la classificació definitiva. Al llarg dels noranta minuts, els catalans han proposat més que els italians, però cap dels dos conjunts ha volgut arriscar en excés i l´empat s´ha donat per bo.

Ernesto Valverde ha sorprès a propis i estranys en deixar a la banqueta per decisió tècnica a Leo Messi. En una de les primeres jugades del partit, el brasiler Douglas Costa ha avisat al Barça amb un xut perillós que Ter Stegen ha aconseguit aturar. Ha estat un miratge. La lluita al centre del camp s´ha imposat i les ocasions han arribat amb comptagotes.

Sense Messi al terreny de joc, la creativitat no s´ha presentat puntual a Torí. El Barça ha intentat dominar el joc mitjançant la possessió de la pilota, però la manca de jugadors imaginatius entre línies ha fet impossible crear perill. Paulinho ha intentat dos xuts llunyans que no han inquietat al gran Buffon.

La Juventus tampoc ha estat brillant. Els italians han esperat a robar pilotes i sortir ràpidament per sorprendre al Barça amb espais oberts. En aquest context de joc dens, els errors individuals i les pilotes parades han trencat la monotonia. Rakitic ha centrat una falta enverinada al minut 22 que no ha aconseguit rematar ningú i que s´ha estavellat al pal. L´argentí Dybala, a les acaballes del primer temps, ha protagonitzat una bona jugada individual que ha acabat amb un xut desviat.

Al minut 56 de partit Ernesto Valverde ha decidit que el descans de Messi ja havia durat prou i l´ha fet entrar substituint Deulofeu. Amb l´astre argentí al verd del Juventus Stadium el Barça ha guanyat en confiança i ha començat a dominar territorialment a l´adversari.

Al 69, Lucas Digne s´ha plantat sol davant de Buffon després d´una greu errada de Cuadrado. El lateral francès no s´ha atrevit a xutar i la seva passada cap a Suárez ha quedat curta. Ha estat la millor ocasió del partit.

Quan millor estava jugant el Barça, els italians han reaccionat. El partit s´ha tornat a igualar. Els últims minuts han estat de la Juventus, que ho ha intentat en una parell d'oportunitats sense massa convenciment .

L´empat a zero gols s´ha donat per bo i el Barça ha certificat el seu accés als vuitens de final de la Champions com a primer de grup.