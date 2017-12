La història dels Barça-Chelsea: tensió, gols i «Don Andrés»

El sorteig dels vuitens de final de la Champions League 2017-2018 ha estat capritxos i ha emparellat el Barça amb el Chelsea. Aquest és un encreuament mític a la història de la competició, amb duels èpics i molt recordats entre els dos conjunts.

El partit d'anada tindrà lloc a Stamford Bridge el 20 de febrer i la tornada serà al Camp Nou el 14 de març. Londinencs i barcelonins s'han enfrontat un total de 12 vegades a la Champions, amb 3 victòries pels catalans, 5 empats i 4 triomfs pels blaus.

El precedent més antic de la històra de la Champions entre els dos clubs es remunta a la temporada 1999/00, i ja va ser sensacional. El Chelsea va guanyar al Barça per 3-1 a l'anada. A la tornada, amb un gran ambient de remuntada, el Camp Nou es va vestir de gala i el Barça es va imposar-se per un contundent 5-1, amb dos gols de Rivaldo i un de Figo, Dani i Kluivert

Peròs sens dubte, el moment més especial de la història dels Chelsea - Barça va ser el gol d'Andrés Iniesta a l'últim sospir. Els blaugrana van embogir i Pinto i Guardiola van fer el rècord dels 100 metres llisos per la banda d'Stamford Bridge.

El famós "Iniestazo", que va donar als blaugranes un bitllet per la final de Roma, és a la retina de tots les culers. I hi serà per sempre. Aquest moment màgic de la història del Barça va tenir lloc a la temporada 2008/2009 i va ser el preludi del primer triplet.

Però el golàs on va néixer el ja tradicional "Don Andrés" no va ser l'únic moment màgic dels enfrontaments entre el Barça i el Chelsea. És especialment recordat el gol de "La Gallina" Maxi López de la temporada 2004-2005. El jugador argentí no va tenir precisament un pas triomfant pel Camp Nou, però la seva aparició en el partit de vuitens de final al Camp Nou va ser clau per poder remuntar el resultat i finalitzar 2-1.

I la tornada al Bridge no va ser menys espectacular. Els de José Mourinho van aconseguir eliminar el conjunt de Rijkaard amb un partit d'autèntic infart. El xoc va acabar amb un 4-2 favorable als blaus i per tant, un global en l'eliminatòria de 5-4. El gol de Ronaldinho amb la "punxa", després d'un "ball" amb el cos, és un dels millors que se li recorden al brasiler.

I no tot són gols i emoció. El Barça-Chelsea sempre han estat marcats per la tensió, sobretot amb José Mourinho a la banqueta. La temporada 2005-2006, el partit d'anada a l'estadi londinenc és recordat per l'agressivitat de la defensa del Chelsea contra un jove Messi. El lateral basc Asier del Horno va realitzar una entrada criminal sobre l'astre argentí i va ser expulsat. Allí va néixer el "Teatro del Bueno" de José Mouniho. El partit va acabar 2-1 a favor del Barça i a la tornada al Camp Nou va finalitzar 1-1 amb un altre golàs de Ronaldinho.

L'últim precedent a la Champions League entre el Barça i el Chelsea va ser a les semifinals de la temporada 2011/2012. El Barça va caure eliminat després de perdre per 1-0 a Londres i empatar a dos gols al Camp Nou. Fernando Torres va ser l'autor del gol definitiu i el conjunt de Di Mateo acabaria guanyant aquella Champions.