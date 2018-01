Coutinho: «El meu somni era venir, tenia una oportunitat única i no he dubtat»

Phillippe Coutinho ja és oficialment jugador del FC Barcelona. El brasiler ha firmat el seu nou contracte amb el club blaugrana aquest dilluns al migdia i seguidament s'ha presentat davant l'afició.

Tanmateix, per veure'l en acció caldrà esperar i és que els serveis mèdics del Barça han detectat durant la revisió mèdica rutinària que pateix una lesió evolutiva al recte anterior de la cuixa dreta. El temps de baixa se situa al voltant dels 20 dies.

L'internacional brasiler, que ha signat pel que resta de temporada i cinc campanyes més amb una clàusula de rescissió de 400 milions d'euros, no podrà debutar així en la tornada de la Copa del Rei contra el Celta ni tampoc en el següent compromís a Laliga Santander enfront la Reial Societat.

Coutinho no havia jugat els dos últims partits amb el seu anterior club, el Liverpool anglès, a causa d'unes molèsties que s'havien interpretat com un gest de força del jugador per forçar el seu traspàs al FC Barcelona, però la revisió mèdica ha detectat i confirmat la lesió muscular.

El nou jugador del FC Barcelona Philippe Coutinho ha assegurat aquest dilluns que "moltes vegades" havia somiat amb "vestir la samarreta" blaugrana i "marcar en partits importants i guanyar títols" amb el seu nou club, deixant clar que era "una oportunitat única" i agraint que el Liverpool entengués "bé" que aquest era el seu "somni".

"Moltes vegades he somiat saltar a jugar i marcar un gol amb el Barcelona. He somiat moltes vegades amb marcar gols en partits importants, amb guanyar partits, amb vestir la samarreta del Barça i amb guanyar títols", ha manifestat Coutinho a la roda de premsa de la seva presentació.

D'aquí que per al brasiler li sigui fàcil dir per què ha triat el Barça i no a altres clubs interessats en ell. "Perquè és el Barça. És un gran club, el millor del món, i grans ídols meus van passar per aquí. Ara tinc amics aquí i va ser una decisió fàcil", ha assegurat.

Després de reiterar en diverses ocasions que compleix el somni de jugar al Barça, el migcampista es va mostrar "molt feliç i molt content" d'haver pres el vol definitiu cap a Barcelona, ??però agraït al seu anterior club. "Vull agrair al Liverpool els cinc anys que vaig passar allà, als dirigents que van entendre bé que era el meu somni. Van intentar molt que em quedés, però van entendre que era el meu somni venir aquí", va explicar.

De moment, el nou fitxatge blaugrana no podrà debutar amb l'equip per una lesió evolutiva al recte anterior de la cuixa dreta, que el tindrà uns 20 dies de baixa, i tampoc podrà jugar la Lliga de Campions al haver-ho fet amb els 'Reds' , però ja està en dinàmica blaugrana i disposat a jugar com més aviat. "No veig el moment de jugar", va comentar.

"El meu somni era venir aquí, tenia una oportunitat única i no he tingut dubtes. Tinc un contracte de cinc anys, no podré jugar ara però espero gaudir molt aquí aquests anys. He jugat ja en Laliga i espero adaptar-me el més ràpid possible als companys ", es va sincerar en relació al seu pas per l'Espanyol.

A Coutinho no li han faltat bons consells per arribar a Barcelona, ??des del propi Neymar, ara al PSG i company en la selecció del Brasil, o de Luis Suárez, excompany al Liverpool i amic que li ha buscat fins i tot casa. "Neymar és un grandíssim jugador, però tenim característiques diferents, jo arribo per buscar el meu espai", ha advertit.

"A Messi el coneixeré ara, és un grandíssim jugador i per a mi és un honor poder dir que joc al seu costat. I estic molt feliç de tornar a estar amb Luis Suárez, és un amic molt proper, m'ha ajudat molt a buscar casa i estic molt content ", ha apuntat.

El brasiler també va explicar les ganes que té de poder jugar al costat del capità Andrés Iniesta. "Per a mi és un geni i és un gran honor conviure i aprendre amb ell", va confessar. "Em agradar estar amb el grup i poder jugar, és qüestió de l'entrenador decidir on jugar. La meva feina és estar bé per estar a disposició", va expressar sobre la seva posició al camp amb Ernesto Valverde.

D'altra banda, no va entrar a valorar els emoluments del seu fitxatge, els mateixos que el club es va negar a detallar. "És un gran honor per a mi ser aquí, un somni. El tema dels diners entenc que és entre clubs, els meus objectius eren arribar aquí, ser feliç, guanyar títols i gaudir. Aquest és el meu pensament", ha argumentat.