Barça i Celta es juguen al Camp Nou el bitllet als quarts de la Copa

El FC Barcelona rep aquest dijous al Celta de Vigo al Camp Nou --21.30 hores / GOL-- en la tornada dels vuitens de final de la Copa del Rei amb tot per decidir després de l'empat de l'anada a Balaídos (1-1) i en una disputa directa pel bitllet més car per als quarts de final, i és que el Celta s'ha guanyat ser un dels pitjors rivals per als blaugranes en els últims cursos.

Malgrat que el gol del jugador del filial José Arnaiz a Vigo dóna cert avantatge al Barça, ja que l'empat inicial col·loca els d'Ernesto Valverde a la següent ronda, tot està molt obert i, per exemple, l'últim precedent entre els dos ser un empat (2-2) en Laliga Santander que donaria el bitllet als gallecs.

No és per res un bon visitant el Celta, que ha marcat en tots els camps als quals ha anat, inclòs per partida doble al Camp Nou. El Barça, que mai ha sabut jugar a especular, sortirà a per una victòria però l'equip de Juan Carlos Unzué, ja menys nerviós en el seu segon retorn a casa, sap què fer per poder aprofitar les seves opcions.

Hi ha molt en joc i la que està sent l'eliminatòria més renyida i igualada d'aquests vuitens de final només té 90 minuts, llevat que sigui necessària una pròrroga, per decidir-se. El Camp Nou podria tenir una bona entrada i ser un element més a favor dels blaugranes, que a més tenen al seu favor els precedents similars.

De les deu vegades que en Copa del Rei el Barça ha aconseguit un 1-1 en l'anada jugant fora de casa, en set va aconseguir passar gràcies a guanyar o empatar sense gols al Camp Nou. Però de les tres ocasions en què no va aconseguir la classificació, en una d'elles el rival era el Celta de Vigo. Va ser en els vuitens de final de la campanya 1977-1978, quan els de Vigo van assaltar el feu blaugrana amb un 1-2.

Molt ha plogut des de llavors però gairebé res des que a principis de desembre el Celta de Unzué arrenqués aquest punt en Laliga del Camp Nou. Sens dubte, un Celta capaç de guanyar el Barça i robar-li punts en la majoria de partits és una de les 'bèsties negres' per a l'equip català, que ara mateix porta dos empats seguits davant els celtiñas i està davant d'una bona ocasió de trencar aquesta 'mala ratxa'.

Valverde intentarà seguir viu a una Copa que no ha guanyat com a entrenador, ja que va perdre a la final amb l'Athletic Club davant el Barça precisament, de la mà dels seus millors jugadors. Encara que potser no estiguin en l'onze inicial, si estan en la convocatòria Andrés Iniesta, Leo Messi i Luis Suárez, que no van viatjar si més no a Vigo.

Tornen a estar a la convocatòria els jugadors del filial Carles Aleñá i José Arnaiz, que porta tres gols en tres partits de Copa i podria seguir amb la titularitat. De totes maneres, tant al Barça com al Celta estan previstes diverses rotacions que no afectin al ritme del grup, pensant també en Laliga.

Mentre que el Celta de Vigo viatja amb tots els jugadors disponibles i Unzué haurà desvetllar abans del partit qui posa per a aquest important coper i a qui reserva per visitar el Llevant, al Barça Valverde podria donar més minuts de joc a Dembélé en el seu retorn després de la lesió, però no podrà debutar el nouvingut Philippe Coutinho en fitxar ressentit d'una lesió. Igual que la incògnita en els onze hi haurà incògnita a la gespa per veure quin d'aquests dos recents rivals és capaç d'aconseguir el bitllet per als quarts.

FITXA TÈCNICA.

--POSSIBLES ALINEACIONS.

FC BARCELONA: Cillessen; Semedo, Piqué, Mascherano, Digne; Busquets, André Gomes, Iniesta; Messi, Suárez i Dembélé.

CELTA DE VIGO: Sergio; Hugo Mallo, Roncaglia, Sergi Gómez, Jonny; Wass, Lobotka, Jozabed; Aspas, Emre Mor i Sisto.

--ÁRBITRO: Hernández Hernández (C. Las Palmas).

--ESTADI: Camp Nou.

--hora: 21.30 hores / GOL.