Coutinho: «Espero que tot surti bé i respondre a les expectatives»

El jugador del FC Barcelona Philippe Coutinho confia en que tot li surti bé en la seva nova etapa com a blaugrana i, tot i que va arribar lesionat del Liverpool i necessitarà unes dues setmanes de recuperació abans de poder debutar, espera poder "respondre a les expectatives" creades a la seva arribada.



"Vaig viure algunes experiències al Liverpool que van ser molt importants per al meu creixement, per millorar. Espero que aquí tot surti bé i treballaré molt dur per respondre a totes les expectatives", ha assenyalat en declaracions per als 'Barça Fans' recollides per Europa Press.



Coutinho es qualifica a si mateix com una persona tranquil·la. "Treballo molt per aconseguir els meus somnis i les coses que vull. Sóc una persona molt dedicada al futbol, ??la meva passió", ha assegurat. "El futbol m'ho ha donat tot. He superat algunes coses gràcies al futbol, ??ara visc en un país segur i en una ciutat grandíssima gràcies al futbol i puc ajudar la meva família", va assenyalar l'internacional brasiler.



El seu passat com a cedit al RCD Espanyol li va fer descobrir Barcelona, ??ciutat que li agrada al semblar-se a Rio de Janeiro. "És increïble la ciutat, molt bonica. Té platja, no fa molt de fred, tens sol tot els dies. Varem viure aquí cinc mesos i ens va agradar molt", ha recordat.



Preguntat per quin va ser el seu ídol d'infància, va assenyalar a un exblaugrana. "Ronaldinho sempre va ser el meu ídol. Tots els brasilers que han passat per aquí són grandíssims, van construir una història bonica però Ronaldinho sempre va ser el meu ídol", ha manifestat.



Així, com va fer el '10', desitja guanyar títols a Barcelona i seguir ampliant una carrera que va iniciar en el futbol sala, i que després del pas al futbol va començar a cobrar sentit a la seva arribada a Europa. "Va ser el meu primer viatge amb avió, el meu primer contracte amb un equip d'Europa, amb l'Inter de Milà, tenia 16 anys i vaig pensar que les coses serien més serioses", ha comentat.