Valverde: «Els derbis són partits de tensió»

L'entrenador del FC Barcelona, ??Ernesto Valverde, ha destacat abans del partit d'anada dels quarts de final de la Copa del Rei contra el RCD Espanyol a Cornellà que l'equip blanc i blau és "solidari" al darrere i que està en disposició de "matar-te" a dalt amb Baptistao o Gerard Moreno, per la qual cosa preveu una eliminatòria "dura".

"És un equip que no concedeix molt, que generalment sempre està armat. En els últims partits, l'any passat a Cornellà, van intentar fer la pressió més alta i aquí també, no sé com ho poden plantejar ara. Però no se'ls fan gaires ocasions, són solidaris i és un equip que et pot matar amb Gerard o Baptistao ", ha comentat en roda de premsa.

Per això, preveu "una eliminatòria dura". "Veig l'Espanyol en un bon moment de forma i els números ho testifiquen. Estan en un dels seus millors moments de la temporada, per la Lliga i per haver remuntat l'eliminatòria anterior contra el Llevant", ha argumentat Valverde.

A més, per tòpic que sigui, l'extremeny ha recordat que és un derbi i que les distàncies que hi ha a La Lliga es redueixen pel factor emocional i la rivalitat. "Són dos partits. Ells juguen el primer a casa i intentaran fer valer el factor camp. En aquestes eliminatòries es tracta de no tenir mals moments que et puguin costar cars. Caldrà estar ferms. La intenció és arribar a semifinals sabent que serà complicat ", va augurar.

Valverde no li ha donat massa importància al fet que la plantilla 'perica' tingui més jugadors del planter que sàpiguen què comporta aquest tipus de partits. "La rivalitat existeix independentment del nom dels jugadors. Es nota en l'ambient del partit. Això és un derbi i els jugadors ho identifiquen. Nosaltres també tenim gent de la pedrera i saben que els derbis són partits de tensió", ha assenyalat.

En referència al seu retorn a l'estadi blanc-i-blau després del seu pas com a jugador i tècnic de Espanyol, ha acceptat que serà especial. "Porto força temps en el futbol, ??he anat a camps en els quals havia estat jugador. Ara vaig d'entrenador del Barça a Cornellà, sent entrenador de l'Espanyol havia vingut al Camp Nou. És especial a l'inici i al final, per la gent, però després et dediques a intentar guanyar el rival, un rival més encara que hagi estat especial per a tu ", ha confessat.

D'altra banda, preguntat per si es rendiria si estigués a 19 punts del líder a la Lliga com ara ho està el Reial Madrid del Barça, el tècnic blaugrana ho ha negat. "Ningú es dóna per descartat per a res. Per molt soroll que hi hagi fora un no es descarta. En futbol sabem com van les coses i un dia estàs aquí i l'altre en el costat contrari. No volem que es mogui però cal seguir funcionant ", ha advertit.