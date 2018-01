Iniesta: «Després de tantes victòries una derrota entra dins la normalitat»

El jugador i capità del FC Barcelona ha restat importància aquest dijous a la derrota encaixada al RCDE Stadium davant el RCD Espanyol (1-0) a l'anada dels quarts de final de la Copa del Rei i ha assegurat que després d'una ratxa de 29 partits sense perdre i amb una sensació "tan positiva" per part de l'equip aquesta ensopegada entra "dins la normalitat".

"Seria veure-ho molt negatiu pensar que la derrota crea dubtes. Després de tantes victòries o de no perdre i la sensació que mostra l'equip tan positiva una derrota entra dins del que pot ser normal. Podem donar-li la volta i intentarem fer-ho", va assegurar als mitjans després d'una visita a l'Hospital Maternoinfantil Vall d'Hebron.

El migcampista blaugrana va preferir veure la ratxa sense derrotes de la forma més positiva. "Potser ningú esperàvem estar a hores d'ara sense cap derrota. És futbol, és esport, jugues partits molt intensos sempre i no és un de sol, és una eliminatòria. A la tornada intentarem canviar les coses", va subratllar pensant en el xoc del Camp Nou de la setmana vinent.

Després de l'1-0 encaixat al final del duel, obra del jove provinent del planter de l'Espanyol Òscar Melendo, l'equip blaugrana es veurà obligat a marcar almenys dos gols al Camp Nou per remuntar sense necessitat de pròrrogues i poder seguir defensant el títol.

Un partit en el qual Iniesta espera estar malgrat ser baixa a Cornellà per una sobrecàrrega. "Afortunadament no són grans coses les que he pogut tenir, són petites sobrecàrregues per circumstàncies i estic treballant per estar bé al més aviat possible. No crec que en tingui per molt", va apuntar l'internacional.

D'altra banda, va qualificar de "molt bona notícia" per al club i per a tots els jugadors del vestuari la renovació de Gerard Piqué fins al 30 de juny del 2022, quan el central tindrà 35 anys. "Tant de bo pugui estar molt temps aquí", va assenyalar Iniesta.