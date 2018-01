Mascherano deixa el Barça després de 8 temporades, 18 títols i 334 partits

El jugador argentí Javier Mascherano deixarà en els pròxims dies el FC Barcelona per posar rumb a Xina després de set temporades i mitja com a blaugrana.

Macherano ha jugat amb el Barça un total de 334 partits, que li han valgut per sumar 18 títols al seu palmarès, i s'acomiadarà aquest dijous de la seva afició abans del derbi contra el RCD Espanyol a la Copa del Rei.

No es podrà acomiadar de curt ni jugant un últim partit a causa d'unes molèsties musculars a la cuixa esquerra, però el FC Barcelona brindarà al que ha estat el seu 'Jefecito' en aquests vuit anys la possibilitat de dir adéu a l'afició culer a la gespa en els prolegomens de la tornada dels quarts de final de Copa, on els d'Ernesto Valverde hauran de remuntar el 1-0 de l'anada.

Mascherano, que encara no ha fet oficial (com tampoc el Barça) la seva marxa a la Xina --al Hebei Fortune de Manuel Pellegrini--, tindrà un comiat institucional aquest dimecres a les 11.00 hores a l'Auditori 1899 del Camp Nou, on estarà acompanyat pel president, Josep Maria Bartomeu, i la plantilla del primer equip de futbol.

L'argentí posarà així punt final a una llarga etapa a Barcelona, ??on va ser presentat el 30 d'agost de 2010 per a jugar a les ordres del llavors tècnic Pep Guardiola, al que seguirien Tito Vilanova, Tata Martino, Luis Enrique i ara Ernesto Valverde. Tots ells han dirigit a l'argentí, que se'n va com el quart estranger amb més partits oficials al Barça després de Leo Messi, Phillip Cocu i Dani Alves.

La seva pèrdua de pes en l'equip en aquesta temporada amb l'eclosió de Samuel Umtiti i ara l'arribada del colombià Yerry Mina ha fet que Mascherano doni per finalitzada la seva estada al FC Barcelona. Com havia dit en diverses ocasions, no allargaria la seva etapa al Barça una vegada que no es veiés necessària ni capacitat al més alt nivell.

I així havia estat fins aquest moment. Després de debutar l'11 de setembre de 2010 contra l'Hèrcules al Camp Nou, i després d'una transformació orquestrada per Guardiola que el va fer passar del migcampista, on encara juga amb l'Argentina, a la posició de defensa central, es va havent estat clau durant moltes temporades i en grans partits, com el de Wembley a la final de la 'Champions' de 2011 davant el Manchester United.

En els seus 334 partits oficials va marcar un únic gol amb el Barça, en el partit Barça-Osasuna de la temporada 2016/17 i va ser des del punt de penal. Un tant buscat pels seus companys, corejat pel públic del Camp Nou, ja que era el punt discordant en la seva carrera com a blaugrana i motiu de bromes al vestidor. Marxa un dels capitans de l'equip i peça clau dins el, probablement, millor Barça de la història.