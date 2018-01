Coutinho lluirà el dorsal de Johan Cruyff

Philipe Coutinho ja té dorsal al Barça: el 14. El club blaugrana ha fet públic aquest dimecres el número que lluirà el jugador brasiler, que podria estrenar-lo demà contra l'Espanyol en el partit de tornada dels quarts de final de la Copa del Rei.



Ernesto Valverde no ha volgut confirmar en la roda de premsa prèvia al partit si Coutinho entraria a la llista de convocats, però tot sembla indicar que el brasiler està recuperat i podria tenir uns minuts. Si no és així, l'ex del Liverpool debutarà aquest cap de setmana contra l'Alavés.



Les primeres informacions apuntaven que Coutinho portaria el dorsal 7 que va deixar lliure Arda Turan, però la sorpresa ha saltat aquesta tarda quan el Barça ha anunciat a les xarxes socials que el mag brasiler lluirà el 14, un número amb molta història al club català i que ha deixat lliure avui mateix Javier Mascherano.



Amb aquesta elecció s'alimenten els rumors que indiquen que el dorsal 7 podria estar reservat per l'arribada del francès Griezmann la propera temporada.



Si per alguna cosa és recordat el 14 a camp Barça és per ser el dorsal que va lluir el mític i llegendari Johan Cruyff. Altres jugadors que posteriorment han portat el 14 a l'elàstica blaugrana han estat Javier Mascherano, Jordi Cruyff, Amunike, Gerard López o Thierry Henry.