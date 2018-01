Mascherano s'acomiada del Barça després de 8 anys

Javier Mascherano deixa el Barça per posar el rumb cap a la Xina després de gairebé 8 anys com a blaugrana, 334 partits i 18 títols. L'argentí es podrà acomiadar demà de l'afició, abans del derbi contra l'Espanyol a la Copa del Rei. I abans, avui, el club li farà un homenatge institucional.

Mascherano no es podrà acomiadar jugant per culpa d'unes molèsties musculars a la cuixa esquerra, però el Barça brindarà al Jefecito la possibilitat de saltar a la gespa en els prolegòmens de la tornada dels quarts de final de Copa, un duel en què els homes d'Ernesto Valverde hauran de remuntar l'1-0 de l'anada.

Mascherano, que encara no ha fet oficial com tampoc el Barça la seva marxa a la Xina, al Hebei Fortune de Manuel Pellegrini, tindrà un comiat institucional aquest matí, a l'Auditori 1899 del Camp Nou, acompanyat pel president, Josep Maria Bartomeu, i la plantilla del primer equip.

L'argentí posarà així punt final a una llarga etapa a Barcelona, on va arribar el 30 d'agost de 2010 per a jugar a les ordres de Pep Guardiola, a qui van seguir Tito Vilanova, Tata Martino, Luis Enrique i Ernesto Valverde. Tots han dirigit l'argentí, que se'n va com el quart estranger amb més partits oficials al Barça després de Leo Messi, Phillip Cocu i Dani Alves.