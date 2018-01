Mascherano: «Vaig arribar al Barça per complir un somni i ara és hora de despertar-se»

El futbolista argentí Javier Mascherano ha assegurat aquest dimecres en el seu comiat institucional del FC Barcelona que va arribar fa set anys i mig al club per "complir un somni" i que, després de 18 títols i havent estat peça clau en ells, és "hora de despertar-se" i abandonar la nau un cop considera que ha perdut pes en el grup i abans que la situació pogués empitjorar.

"Fa set anys i mig vaig arribar aquí per complir un somni, i és hora de despertar-se, s'ha acabat. Ha durat més del que mai hagués pensat. Ha arribat el moment de dir adéu i anar-se'n amb aquest afecte és el millor que et pot passar ", s'ha sincerat Mascherano en el seu discurs a l'Auditori 1899 del Camp Nou.

La pèrdua progressiva de protagonisme i tenir menys minuts de joc l'han portat a prendre una decisió crucial en la seva carrera. "Feia un temps que venia pensant-ho, ha arribat un moment que diferents circumstàncies fan que hagi de prendre aquesta decisió", ha explicat. "El més difícil que tenia jugar al Barça és que un dia te n'havies d'anar. Això va amb els sentiments que tinc, l'edat o el pas del temps ha estat un indicador que anava perdent protagonisme", ha afegit sobre aquesta qüestió.

No jugar tant, amb només 12 partits jugats a mitja temporada entre Laliga Santander (7), Lliga de Campions (2), Copa del Rei (2) i Supercopa (1), ha estat el motiu principal de la seva sortida cap al futbol asiàtic, a l'Hebei Xina Fortune entrenat per Manuel Pellegrini.

El 'Jefecito' ha explicat que la seva realitat és que "ja no era el jugador que havia estat abans". "Futbolísticament no tenia la importància d'anys anteriors i necessitava aquest canvi. No sentia que podia revertir la situació, la qualitat de centrals que hi ha avui dia és altíssima. El club estava convençut que jo estava per seguir però les meves sensacions són altres" , ha reconegut.

Mascherano ha assegurat ser un "privilegiat" per sentir-se valorat al club en tota la seva etapa i per endur-se l'afecte dels seus companys, presents a l'acte i que li han fet el "millor regal" en forma d'agraïment i elogis. "Aquestes paraules dels meus companys me les enduré amb mi, però l'afortunat he sigut jo", ha manifestat.

I és que el defensa marxa amb 18 títols, amb més de 330 partits oficials disputats, però es queda amb l'ambient del vestidor, el "secret" d'aquests èxits. Però als seus 33 anys i amb el Mundial de Rússia d'aquest estiu a l'horitzó, considera que ha arribat el moment idoni per sortir del Barça estant al capdamunt.

Però malgrat que molts dels seus companys li ho hagin dit i mostrat al vídeo d'homenatge que li han fet a més d'estar presents en l'acte, ha deixat clar que "mai" va tenir "la prioritat de voler ser un exemple". "He intentat actuar de forma natural, tal i com sóc, i que les paraules anessin de la mà dels fets. El que m'enduc és la relació amb els meus companys, és el més important", ha recalcat.

Sobre la seva sortida a la Xina, ha admès que el que buscarà en primer lloc és "retrobar la il·lusió" per jugar que a poc a poc ha anat perdent. "Buscaré poder tenir continuïtat de joc, a la meva edat és important, però això mai se sap. Hauré de treballar i el destí decidirà", ha apuntat.

Mascherano ha agraït també al seu últim tècnic, Ernesto Valverde, el fet de comprendre la seva situació. "Hem tingut molt bona comunicació. Un quan es va fent gran es posa més de banda de l'entrenador que del jugador. L'entrenador sempre busca el millor per a l'equip i així està demostrat aquesta temporada, per com van les coses. L'Ernesto va entendre la meva situació, els meus sentiments sobretot, perquè va ser jugador ", ha fet.

A l'acte hi han assistit els membres de la Junta Directiva, treballadors, l'actual cos tècnic de l'equip, encapçalat per l'entrenador Ernesto Valverde, però també membres d'anteriors 'staff' com Jordi Roura. També hi ha hagut retrobaments especials pel que fa a excompanys de Javier Mascherano, com el capità Carles Puyol i Éric Abidal, amb qui va compartir minuts i èxits en la defensa blaugrana.

El vídeo de comiat de la plantilla a Mascherano