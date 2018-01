Piqué: «No s'està respectant el resultat de les eleccions»

El jugador del FC Barcelona Gerard Piqué no ha volgut entrar a valorar aquest dilluns la intenció del RCD Espanyol de que el Comitè Antiviolència estudiï la seva al·lusió al club blanc i blau com "Espanyol de Cornellà" per possible incitació a la violència o xenofòbia, però ha reiterat que és una "una obvietat" que els 'periquitos' estiguin en aquesta localització.

"Aquest cap de setmana la Penya jugava al Palau i és el Joventut de Badalona. L'Espanyol està a Cornellà, és una obvietat. Però no vull parlar del tema perquè avui no toca, en un dia tan important com és el de la renovació ", ha assegurat Piqué aquest dimarts en roda de premsa al Camp Nou amb motiu de l'acord signat fins 2022 amb el club blaugrana.

Piqué, que ha viscut una jornada plena d'actes institucionals entorn a la seva renovació, sí que va deixar clar que no es penedeix d'haver-se dirigit al club rival com 'Espanyol de Cornellà' en reiterades ocasions després de l'eliminatòria de Copa, i va prometre parlar més després del duel de Laliga al RCDE Stadium del proper diumenge.

"No em penedeixo, tampoc crec que toqui avui comentar aquest tema. Sóc aquí per la carrera de deu anys a Can Barça i vull gaudir-lo. Anirem allà, jugaré, i després en zona mixta ja us donaré titulars", ha augurat.

D'altra banda, preguntat per la seva carrera internacional, va tornar a repetir que deixarà la selecció espanyola després del Mundial de Rússia d'aquest estiu. "El més normal és que deixi la selecció després del Mundial. He viscut coses úniques, és un orgull vestir la samarreta de la selecció sempre que tinc oportunitat de fer-ho, però per motivació, per centrar-te en altres coses, toca tancar unes coses i fer-ho molt bé ", ha comentat.

"Anar-me després d'aquest Mundial sent un jugador important seria deixar el pavelló molt alt. La selecció m'ha donat moltíssim i intento tornar-lo amb treball i sacrifici, intentant guanyar títols i de vegades ha estat possible, d'altres no", va recordar pensant en el triomf del Mundial de 2010, el seu major assoliment amb la 'Roja'.

Pel que fa a la situació política a Catalunya, en una setmana clau per a la investidura del nou president de la Generalitat, va recordar la seva petició d'abans de les eleccions del 21 de desembre. "Vaig dir abans de les eleccions que m'agradaria que es respectessin els resultats, i el resultat no està sent respectat", ha lamentat.

No es veu, però, fent una carrera política quan deixi de ser jugador de futbol. "Els polítics no es mullen mai. Depèn del que sigui, però els polítics es mullen poc, no crec que tingui futur. I si fos president del Barça tampoc seria un a l'ús, serà atípic també. Em moc per la motivació, ho veurem quan em retiri ", ha comentat també sobre dirigir al FC Barcelona.