L'Espanyol demana que es respecti el Barça tot i les «repetides i múltiples provocacions»

El RCD Espanyol ha demanat als seus socis i aficionats que tinguin el màxim respecte possible pel FC Barcelona, ??els seus jugadors i aficionats i que es comportin abans, durant i després del derbi d'aquest diumenge al RCDE Stadium a Laliga Santander, tot i les "repetides i múltiples provocacions" que asseguren haver rebut, sobretot després dels derbis de la Copa del Rei.

"Exhortem decididament a la nostra afició a expressar-se amb la correcció i el total respecte que mereix qualsevol rival esportiu que visita el nostre estadi, les actituds contràries són sempre condemnables i contràries als valors de l'esport arreu on es produeixin i contràries als valors que defensa i promou el RCD Espanyol ", ha assenyalat el club en un comunicat.

A més, demanen als seus socis i simpatitzants que es comportin adequadament abans, durant i després del partit dins i fora de l'estadi seguint totes les normes de conducta previstes en la legislació vigent en matèria d'esdeveniments esportius.

"Som coneixedors de les repetides i múltiples provocacions que s'han produït en els últims temps cap a l'afició blanc-i-blava i que el club ha sol·licitat investigar a la mateixa Comissió Antiviolència, així com de la possibilitat que es produeixin noves provocacions durant el partit o la seva finalització ", avisa el club.

I és que l'entitat ha demanat a l'organisme que estudiï tant les declaracions de Sergio Busquets, Gerard Piqué --per referir-se al club blanc i blau com 'Espanyol de Cornellà' - com els càntics ofensius rebuts al Camp Nou en la tornada dels quarts de final de la Copa del Rei la setmana passada.

Atès que el partit ha estat declarat d'alt risc, l'Espanyol recomana als espectadors que assisteixin al partit que acudeixin a l'estadi amb la suficient antelació per evitar aglomeracions i demores, ja que es reforçaran les mesures de seguretat i accessos, i recorda que les portes de l'Estadi s'obriran a les 14.45 hores.

L'Espanyol ha fet arribar oficialment la petició explícita a Mossos d'Esquadra que cap grup no identificat d'aficionats visitants accedeixi a l'estadi. "Com demostren els últims precedents viscuts a l'Estadi Lluís Companys i en el recent partit d'anada de la Copa del Rei, podrien posar en risc la seguretat dins de la instal·lació", va al·legar l'entitat.