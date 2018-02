El Barça pren avantatge però decidirà Mestalla

El FC Barcelona ha guanyat aquest dijous al València CF al Camp Nou (1-0) en l'anada de les semifinals de la Copa del Rei i pren un lleuger avantatge que haurà de defensar la setmana que ve a Mestalla, que decidirà i de ben segur serà una caldera a la recerca de la remuntada del gol de Luis Suárez, mínim premi per a un Barça que ha buscat més la porteria rival.

Una bona jugada per l'esquerra amb Jordi Alba i Leo Messi, el director d'orquestra, amb centre bombat de l'argentí, ha acabat amb una potent rematada de cap de Luis Suárez al segon pal, que ha marcat tot i l'intent de rebuig de Gayà . Aquest gol, l'únic d'una nit de poques aventures, avantatja per la mínima als blaugranes i deixa tot molt obert.

El València CF ha tingut una oportunitat en el descompte, per via de Santi Mina, però el seu cop de cap forçat ni tan sols ha vist la porteria. Poques més ha tingut prèviament un València molt seriós que ha encaixat el gol just en els pocs minuts en què ha renunciat a tancar-se darrere amb el forrellat. El Barça ha tret avantatge en aquest moment amb més espais en la defensa 'che' i ha marcat, i malgrat que ho ha seguit intentant-ho no ha pogut ampliar el marge.

La pujada de línies i una major vocació ofensiva del València CF després del descans ha canviat el partit. D'una primera part gairebé sense ocasions, si més no gens clares, amb els valencianistes tancats al darrere i el Barça jugant al frontó, ben obert, s'ha passat a un segon temps amb més anades i vingudes on els blaugranes han hagut de lluitar per la possessió.

Ha estat sobretot en el primer quart d'hora de la represa que l'equip de Marcelino ha intentat acostar-se a la porteria defensada per Jasper Cillessen, que només ha intervingut davant d'un xut llunyà, perillós, de Dani Parejo. El Barça ha aprofitat la conjuntura, passat el pitjor moment, per tornar a recuperar la pilota i atacar un València mica més obert i cansat.

Ha avisat un actiu Leo Messi, amo i senyor del seu equip i dirigint el partit tot i la presència d'Andrés Iniesta i del refresc de Philippe Coutinho. Junts els tres, amb gran toc i creació, el Barça ha estat estrenyent enrere al seu rival per, després de diverses ocasions, veure porteria. El València no ha reaccionat bé a un gol que els deixava en situació precària, tot i que per a res impossible pensant en la tornada a Mestalla.

Valverde ha ficat a Paulinho per buscar la seva poderosa arribada des de segona línia, buscant un segon gol que s'ha resistit. I és que el València ha tornat a optar per defensar el resultat intentant pescar a la contra, però el Barça no ho ha permès en estar atents després de les poques pèrdues de pilota que va tenir. Per contra, tant Coutinho com Paco Alcácer, que també ha entrat , han tingut les seves oportunitats des de lluny.

Cillessen ha donat l'ensurt als pocs aficionats que s'han acostat al Camp Nou, amb una mica més de la meitat del seu aforament, sortint de la seva porteria i apurant en una cursa amb Santi Mina, molt més fresc i ràpid però que finalment no ha pogut superar a l'holandès. El gol de Suárez ha tancat un partit d'anada igualat, amb dos conjunts previnguts que no s'han atrevit a donar-ho tot pensant a Mestalla, que decidirà al segon finalista de la Copa del Rei.

FITXA TÈCNICA.

--RESULTAT: FC BARCELONA, 1 - VALÈNCIA CF, 0 (0-0, al descans).

--EQUIPS.

FC BARCELONA: Cillessen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Aleix Vidal (Coutinho, min.58), Rakitic (Paulinho, min.68), Busquets, Iniesta (Alcàsser, min.73); Messi i Luis Suárez.

VALÈNCIA CF: Jaume; Montoya, Gabriel Paulista, Vezo, Gayà; Carlos Soler (Ferran Torres, min.76), Parejo, Coquelin, Andreas Pereira (Maksimovic, descans); Rodrigo (Mina, min.81) i Vietto.

--GOLS.

1-0. Min.67, Luis Suárez.

--ÀRBITRE: Sánchez Martínez (C. Murcià). Va amonestar Sergi Roberto (min.35) al FC Barcelona i a Andreas Pereira (min.40), Vietto (min.51), Carlos Soler (min53) al València CF.

--ESTADI: Camp Nou, 50.959 espectadors.