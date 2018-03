El Barça guanya als penals la Supercopa de Catalunya

El FC Barcelona ha guanyat aquest dimecres la seva segona Supercopa de Catalunya en tres edicions en superar a la tanda de penals al RCD Espanyol després de l'empat sense gols al final d'un partit, disputat al Camp d'Esports de Lleida, de perfil baix amb molt poques ocasions de gol i lluny de la tensió viscuda en els quatre derbis anteriors de Laliga Santander i la Copa del Rei.

Barça i Espanyol arribaven empatats en el palmarès i la tercera edició d'aquesta Supercopa catalana, després de les disputades a Girona i a Tarragona, és blaugrana. L'Espanyol ha tingut més ocasions de gol, més control del joc en disposar de més jugadors titulars habituals en l'onze inicial però el Barça, que també ha perdonat algun gol en el partit, ha acabat emportant-se la loteria dels penals.

El partit ha començat boig, amb una clara ocasió per a un Paco Alcácer que, sent dels pocs jugadors del primer equip desplaçats per Ernesto Valverde a Lleida, no ha aprofitat l'oportunitat per reivindicar-se. De fet, com en aquest mà a mà fallat davant Pau López en els primers segons de joc, ha estat erràtic.

Tampoc l'Espanyol ha fet bo un regal del jugador del filial blaugrana Sergi Palència en el minut 7, ja que Pablo Piatti ha enviat el seu xut al pit de Jasper Cillessen, que ha estat clau tant en aquesta ocasió com en la resta del partit.

Piatti, de nou, ha perdonat l'altra ocasió clara de gol que ha tingut en enviar als núvols un tret al línia de gol sense la presència de Cillessen, que havia sortit en l'acció prèvia. També Pau López ha estat bé, agafant ritme per tornar a la titularitat amb la lesió de Diego López, després del cop i pèrdua del coneixement en el duel contra el Llevant. El català ha desviat els trets d'Aleix Vidal i Alcàsser en una segona part gairebé sense ocasions.

El protagonisme absolut ha estat per a Cillessen en aturar el penal a José Manuel Jurado, el quart a la tanda 'perica', ja que després d'un primer error de Sergi Darder enviant la pilota fora de l'arc ha donat al Barça el títol. No ha fallay ningú al Barça, ni Alcàsser ni Palència ni Yerry Mina, que ha marcat el seu primer gol com a blaugrana, ni Abel Ruiz, un altre membre del filial que ha debutat amb el primer equip en partit oficial.

La mala notícia, per a tots dos equips, han estat les lesions. Una jugada fortuïta en què el blaugrana Denis Suárez ha acabat amb una recuperació de l'Espanyol i amb el gallec impactant amb Dídac Vilà, que ha estat el primer en sortir del terreny de joc. Denis, que buscava recuperar pes en l'equip, ha aguantat una mica més però se n'ha anat amb molèsties al vestidor amb una lesió a l'adductor de la cama esquerra.