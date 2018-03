El Barça afronta aquest dimecres un partit transcendental davant el Chelsea en el partit de tornada dels vuitens de final de la Champions League.

Amb la Lliga molt ben encarrilada i la final de la Copa del Rei al sarró, avançar ronda a la màxima competició continental és ara el gran objectiu dels homes de Valverde.

El partit d'anada va finalitzar 1-1 a Stamford Bridge, amb gols del brasiler Willian i de l'argentí Leo Messi. Així doncs, el conjunt blaugrana afronta l'eliminatòria amb cert avantatge pel gol aconseguit a Londres.



Horari i on veure el Barça - Chelsea?



El partit entre el Barça i el Chelsea es disputarà aquest dimecres 14 de març del 2018 al Camp Nou. L'horari serà l'habitual de Champions League, a les 20.45 hores.

El xoc entre catalans i anglesos no serà retransmès en obert per la televisió. Es podrà veure al canal de pagament BeIN Sports i també podràs seguir-lo en directe al web de Regió7.



Valverde: «El resultat inicial ens val però és difícil que es mantingui fins al final»



L'entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha reconegut en la prèvia del partit contra el Chelsea al Camp Nou que el resultat inicial els val per passar als quarts de final, després de l'1-1 a Stamford Bridge, però ha avisat la dificultat que té retenir aquest 0-0 davant un equip amb tant potencial ofensiu com el d'Antonio Conte.

"Espero un rival semblant al de l'anada amb totes les seves virtuts, amb tot el perill que van tenir allà. Et poden fer gol en qualsevol moment, no sé si collaran més amunt o estaran enrere. Canviarà en funció del partit i del temps. Ara mateix el resultat inicial ens val però és difícil que es mantingui fins al final ", ha comentat en roda de premsa.

Per la dificultat que té superar les línies defensives tan juntes del Chelsea, el tècnic blaugrana aposta per anar a buscar el partit però sense descuidar la seva esquena, i és que un dels perills de l'equip londinenc és el seu gran poder al contraatac com va demostrar en el partit d'anada.



Sergio Busquets: «No podem especular»



El jugador del FC Barcelona Sergio Busquets ha assegurat aquest que sortiran a guanyar aquest dimecres al Chelsea i sobretot a "no especular" amb el 1-1 de Stamford Bridge aconseguit en l'anada de vuitens de final, ja que només veuria aquest resultat de manera positiva un cop acabi el duel.

"El Chelsea defensa en el seu camp, nosaltres intentarem aprofitar les ocasions i no especular perquè el 0-0 seria bo al final del partit però no durant el partit. Qualsevol gol seu ens faria patir, així que anirem com sempre a guanyar el partit" , ha assegurat en roda de premsa.

Busquets va afegir que estan desitjosos que arribi el partit. "Serà molt dur i exigent però és la 'Champions', juguem contra l'actual campió de la Premier amb un sistema molt marcat i intentarem fer el que vam fer a l'anada, tenir la pilota i crear ocasions encara que no serà fàcil perquè estan ben plantats ", va rememorar.

No va ser un bon partit el del Barça a l'anada, ja que li va costar traduir el control de la pilota en ocasions de gol i, en canvi, sí va patir els contraatacs del Chelsea i va poder haver sortit més perjudicat de Stamford Bridge. I un dels perills de l'equip d'Antonio Conte va ser Willian.

"Hem de prestar atenció a Willian, a Hazard, a Pere o Morata si juguen. Tots són importants. Hem de defensar com a grup i que no passi com en l'anada, amb una estadística curiosa amb els trets de Willian", va apel·lar el de Ciutat Badia, i és que el brasiler no només va marcar el gol del Chelsea sinó que va ser un perill constant.