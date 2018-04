Celta - Barça: on veure el partit d'avui

El Barça visita avui, dimarts, el camp del Celta de Vigo per disputar una transcendent 33a jornada de Lliga. El partit entre el Barça i el Celta començarà a les 21 h i, a més de seguir-lo minut a minut a través de Regió7, també el pots veure en directe per televisió.

Horari del Celta - Barça



El partit corresponent a la 33a jornada de Lliga es el dimarts 17 d'abril, a l'estadi de Balaídos (Vigo). Començarà a les 21 h.

On veure el Celta - Barça



El canal Movistar Partidazo ofereix el matx en directe. Aquest canal es pot veure a la plataforma Movistar+. Recorda que també pots veure les estadístiques i la narració de les jugades del Celta-Barça en directe al web de Regió7.

Valverde fa descansar Piqué, Busquets i Iniesta contra el Celta



L'entrenador del Barça, Ernesto Valverde, va anunciar ahir que faria rotacions en el partit de lliga, pensant en la final de la Copa del Rei de dissabte davant el Sevilla. I poc després es va confirmar amb la llista de convocats, on no hi eren ni Gerard Piqué, ni Sergio Busquets, ni Andrés Iniesta.

«És clar que hi haurà canvis a l'equip, perquè estem en una setmana important, venim de partits intensos i dissabte tenim la final de Copa», va avançar Valverde, que va destacar que «l'equip està millor» després de la inesperada i «molt dolorosa» eliminació en els quarts de final de la Lliga de Campions davant la Roma. Una desfeta que els va fer «molt mal» però de la qual es van començar a recuperar en derrotar dissabte el València al Camp Nou (2-1).

El Barça viatja a Vigo amb la intenció de trencar la seva mala ratxa a Balaídos, on ha perdut els dos últims cursos (4-1 i 4-3). A més, l'equip de Valverde vol allargar encara més la imbatibilitat a la lliga, amb 39 jornades seguides sense perdre, per acostar-se encara més al títol de lliga. Davant hi haurà un Celta que es juga la seva última bala per mantenir-se en la lluita per jugar a Europa la temporada que ve.