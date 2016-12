Mor un veí de Santpedor en un accident a la carretera que enllaça el poble i Callús

Un veí de Santpedor de 36 anys, Daniel Franquesa Pujols, va morir ahir al matí en un accident de trànsit a la carretera de Callús, a prop del punt on aquesta via connecta amb la C-55. El sinistre va tenir lloc a les 8 del matí, quan el cotxe que conduïa el veí de Santpedor va envair el carril contrari –segons els primers indicis– i va xocar amb un camió.

Franquesa era una persona coneguda al seu municipi, on havia viscut tota la vida. Ahir el cos era a la Ciutat de la Justícia i encara no se sabia la data i l'hora del funeral. L'alcalde del municipi, Xavier Codina, lamentava la mort de Franquesa. «Era una persona que havia crescut a Santpedor i per aquest motiu moltes persones del poble el coneixien», explicava ahir a aquest diari.

Tot apunta que el xoc es va produir quan l'home va ocupar el car-ril contrari i no va poder esquivar el camió que li venia de cara. El conductor de l'altre vehicle va resultar il·lès, però el xoc va ser aparatós i els Mossos d'Esquadra van haver de tallar la carretera durant bona part del matí. Fins al lloc del sinistre es van desplaçar cinc patrulles de la policia catalana, tres dotacions dels Bombers i dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques, que no van poder salvar la vida al jove. Els Bombers van haver de treure el cos de dins del cotxe, ja que havia quedat atrapat entre la ferralla.

El trànsit va tornar a la normalitat tres hores després del xoc. La carretera va estar tallada en el tram que va des de Santpedor fins a la C-55. La policia obligava a recular a tots els vehicles a la rotonda que hi ha a prop de l'hotel de Cal Ramon. L'accés a aquesta via des de Callús estava totalment tancat.

L'accident va tenir lloc a pocs metres de l'accés a Joncadella –on hi ha la benzinera–, en un revolt de la carretera que ja pertany al terme municipal de Sant Joan de Vilatorrada, un punt que no és conflictiu i on habitualment no es registren accidents de trànsit.

Un segon accident, a la C-55

L'accident mortal de Sant Joan no va ser l'únic que va es va registrar ahir al nord del Bages. A les 5 de la tarda es va haver de tallar la circulació durant mitja hora a la C-55, a Sant Salvador de Torroella, a prop del municipi de Cardona. Segons el Servei Català de Trànsit hi va haver un quilòmetre de cua en els dos sentits de la marxa. En l'accident s'hi va veure implicat un sol vehicle, que conduïa un home de 31 anys, que es va fer ferides lleus i va ser traslladat amb ambulància a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa pel SEM.



NOTA DE REDACCIO: en l'edició de paper aquesta noticia apareix amb una fotografia errrònia per un problema en el procés de producció.