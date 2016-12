La Policia Local de Manresa desmenteix un avís de desaparició a la ciutat

La Policia Local de Manresa ha desmentit que s'hagi produït cap cas de desaparició aquest dilluns a la capital del Bages, després que molts manresans hagin rebut un missatge a través de les xarxes socials, que alertava de la suposada desaparició d'un home de 46 anys amb Síndrome de Down.

El cos municipal, que ha rebut diverses alertes de manresans convençuts que el missatge es referia a Manresa, afirma que, en el cas que la desaparició sigui certa, no correspon a cap cas produït a la capital del Bages. Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra tampoc no han rebut cap avís a Manresa en aquest mateix sentit.