La carretera de Manresa a Santpedor és una de les que té més risc d'accident a Catalunya

La carretera de Manresa a Santpedor (BV-4501) és una de les deu vies de Catalunya amb més risc de patir-hi un accident, segons l'estudi d'EuroRAP que presenta cada any el RACC.

En concret, la via que connecta la capital del Bages i la població santpedorenca, passant per Pineda de Bages, se situa en el vuitè lloc del rànquing de carreteres de Catalunya amb més perill d'accidentar-se.

La BV-4501 és l'única carretera de les comarques centrals que està dins de la classificació de deu vies amb més risc de patir-hi un accident. Fins l'any passat, en aquests deu primers llocs hi apareixia el tram de la C-16 entre Berga i Bagà, però aquest any ja no hi figura.

L'estudi, que es renova anualment, agafa les dades d'accidentalitat dels tres anys anteriors (és a dir, en el cas d'enguany, entre el 2013 i el 2015). Per calcular el risc de sinistralitat en cada carretera, el RACC relaciona la seva xifra total d'accidents amb la intensitat mitjana de trànsit de la via.

L'informe també ha elaborat un rànquing amb les deu carreteres de Catalunya amb més concentració d'accidents de vehicles pesants. En aquesta classificació, hi apareix, en vuitè lloc, el tram sud de la C-55, entre Castellbell i Abrera.

En aquesta mateixa llista també hi figura, en sisena posició, l'autovia A-2, entre la Panadella i Jorba, i, en segon lloc, la C-58, entre Terrassa i Vacarisses, via molt utilitzada per bagencs, berguedans i solsonins per als seus desplaçaments cap a Barcelona.

De fet, la C-58, entre Terrassa i Vacarisses, també es troba en la llista dels deu primers trams de Catalunya amb més concentració d'accidents de tot tipus (no només camions). En aquest cas, ocupa la cinquena posició. La C-55, en canvi, no apareix en aquest llistat.

Per últim, l'informe també analitza les deu carreteres del país amb menys risc d'accidents. En aquest cas, es troba, en desena posició, el tram de l'autovia C-16 entre Navàs i Gironella.