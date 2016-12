Detenen un treballador d´una empresa de Sant Esteve Sesrovires per robar i vendre productes del magatzem

Els Mossos d'Esquadra de Martorell han detingut un veí de Gelida, de 21 anys i nacionalitat veneçolana, com a presumpte autor d'un delicte continuat de furt en un centre logístic d'una coneguda empresa d'esports, a la localitat de Sant Esteve Sesrovires. La investigació es va iniciar arran de la denúncia del coordinador de seguretat d'un centre logístic d'una coneguda empresa d'esports de la localitat de Sant Esteve Sesrovires. El denunciant trobava a faltar material logístic informàtic per valor d'uns 11.400 euros i material de magatzem per valor d'uns 11.700 euros.

Gràcies a les gestions dels investigadors i les dades aportades pel coordinador de seguretat, els agents van identificar un treballador de la neteja del centre logístic com el presumpte autor dels furts, el qual es dedicava a vendre els productes sostrets a tercers.

Al dia següent, els investigadors van quedar amb el furtador amb l'excusa de comprar-li dos d'aquests objectes, un rellotge i una càmera. L'home els va portar en el seu precinte original, correctament tancats, sense signes d'haver estat mai oberts. Un cop els agents es van identificar com a policies, l'home va manifestar que era treballador del centre logístic i que els objectes els havia sostret del seu interior. Finalment va quedar detingut i va ser traslladat a comissaria.

Durant l'entrada i registre del domicili del detingut, els agents van localitzar material denunciat com a sostret: 39 rellotges, una càmera i un ordinador portàtil, tots ells amb el precinte original i sense obrir, amb un valor d'uns 8.000 euros.

El detingut després de declarar en comissaria va quedar en llibertat a l'espera que el citi el jutge.