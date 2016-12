Foc en un habitatge de Gironella, aquesta nit

Un foc ha cremat part dels baixos d'un habitatge situat al passatge del Castell de Gironella, aquest dimarts poc abans de la 1 de la matinada. Segons han detallat fonts dels Bombers de la Generalitat, les flames, que s'han originat per causes que encara es desconeixen, han cremat completament un matalàs i una porta dels baixos. El foc també ha afectat dues bigues, sense que això suposi un perill estructural per l'edifici. D'altra banda, el primer pis ha quedat afectat pel fum. Malgrat tot, no hi ha hagut afectacions personals ni ha calgut desallotjar ningú.

Tres dotacions dels Bombers han treballat en les tasques d'extinció de l'incendi.