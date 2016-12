L'Ajuntament de Santpedor reclama millores en la carretera d'accés al municipi

L'informe que el RACC ha presentat amb el rànquing dels deu vials amb més perill de sinistralitat i on situa la carretera BV4511 entre Manresa i Santpedor com una de les més perilloses, avala les tesis de l'Ajuntament de Santpedor que aquest és un vial que necessita millores. La carretera és titularitat de la Generalitat que des de fa uns mesos està estudiant accions per descongestionar la carretera treballant amb el suport dels municipis afectats.

De fet, aquesta reivindicació no és nova i ja durant la legislatura de Laura Vilagrà com a alcaldessa es va elaborar un informe tècnic on es marca en un mapa els punts crítics dels 6 kilòmetres de recorregut que uneix els dos municipis. Ara, amb Vilagrà com a delegada del Govern i Xavier Codina d'alcalde, es va tornar a mantenir una reunió fa tres mesos amb el director general de Carreteres, Javier Flores, per exposar aquest tema. Codina explica que la Generalitat té coneixement del gran volum de vehicles que fan diàriament aquets recorregut i per això, i a instàncies dels municipis afectats, s'han empès mesures per intentar descongestionar aquesta carretera.

L'acció més avançada és precisament avançar en el desenvolupament d'un carril bici que trauria d'aquesta carretera les bicicletes. La intenció és que el nou vial tingui entre 2,5 i 3,5 metres d'amplada i que uneixi de la manera més ràpida manresa i Santpedor, de manera que el traçat no necessàriament serà paral·lel a l'actual carretera. Ja s'ha fet l'adjudicació del projecte i l'empresa encarregada Euroconsult Catalunya ja ha mantingut fa uns dies una primera reunió amb els ajuntaments afectats, entre ells el de Santpedor.