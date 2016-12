L´assassí de Súria va ser interrogat i acorralat pels Mossos a Piera abans de suïcidar-se

El veí de Súria que es va suïcidar a Piera després d´haver assassinat una veïna seva d´avançada edat, el 17 de novembre, es va treure la vida en veure´s acorralat pels Mossos: la mateixa nit del crim ja l´havien interrogat a Piera després que un testimoni l´hagués vist a Súria portant una dona lligada a la furgoneta, que era efectivament la víctima però que aleshores no se sabia qui era. Els agents el van haver de deixar en llibertat perquè encara no hi havia ni cadàver ni indicis de cap mort, però li van requisar el vehicle i el van continuar vigilant de prop. Hores després, a la matinada, l´home es va penjar.

Així ho ha pogut saber Regió7 de fonts de la investigació, que han confirmat que el suïcida surienc, Isidoro Mata, de 42 anys, és l´autor de la mort de la víctima, Leonor Muñoz, de 82 anys, tal com ja apuntava des de l´inici la hipòtesi principal. Mata, que tenia problemes de drogodependència i en les últimes setmanes s´havia mostrat agressiu, va abordar la víctima quan caminava pel carrer i després la va asfixiar. El motiu? La policia no ho sap amb certesa però apunta tres possibles causes: el robatori, les disputes veïnals o totes dues coses alhora.

La dona, com cada tarda, havia passejat per Súria

El relat complet dels fets, al qual ha tingut accés Regió7 arran de l´aixecament del secret de sumari, és el següent: el 17 de novembre passat, a les 20.45 hores, la família de Leonor Muñoz, que vivia al barri dels Joncarets, va alertar que encara no havia tornat a casa, malgrat que sempre era puntual en l´hora d´arribada. La dona, com cada tarda, havia anat al casal d´avis i havia passejat per Súria. Arran de l´avís de desaparició, els Mossos van iniciar un dispositiu per resseguir l´itinerari que la víctima feia cada dia des del centre de Súria fins als Joncarets.

Vint minuts després, a les 21.05 hores, va arribar un segon avís: un veí dels Joncarets va alertar que havia vist com Isidoro Mata entrava al garatge de casa seva, conduint una furgoneta on, a dins, hi havia una dona lligada de cames, que demanava auxili. El testimoni no va saber identificar qui era.

Però quan els Mossos van arribar a casa d´Isidoro Mata, ja no van trobar ningú a l´immoble: ni Mata, ni la furgoneta ni cap dona lligada. Els agents van fer gestions per saber el número de telèfon d´Isidoro Mata. El van telefonar i ell els va respondre la trucada: va aparentar normalitat i, segons va dir, estava dirigint-se a Piera, a la casa propietat d´una exparella.

La relació entre víctima i agressor no era bona

Què havia passat en realitat fins aleshores, segons han conclòs posteriorment els Mossos? Mata havia estat circulant amb la seva furgoneta per Súria i, de cop, va veure caminant l´anciana, quan es dirigia a casa seva. Mai no havien tingut una bona relació veïnal (alguns veïns asseguren que un motiu habitual de discussions eren els gossos d´ell i els gats d´ella). Sigui com sigui, l´home va aturar el vehicle, va baixar, la va agredir i la va tancar a l´interior de la furgoneta. Tot seguit, va conduir el vehicle fins al garatge de casa seva. A dins del pàrquing, va asfixiar la víctima, que fins aleshores havia estat demanant auxili. Posteriorment, va fugir amb la mateixa furgoneta, amb el cadàver.

A la sortida de Súria, l´home es va desviar fins a un camí que porta a una zona d´horts, a la llera del riu Cardener. Allà, va abandonar el cadàver i va decidir llançar la bossa de mà de la dona a uns metres de distància, sigui per simular un robatori o sigui perquè efectivament li va agafar una part dels diners que duia al moneder. De fet, la família va trobar a faltar diners a la cartera de la dona.

Va intentar despistar la policia simulant una agressió sexual

Abans de desfer-se del cos en una zona d´horts de Súria, Isidoro Mata encara va tenir temps de fer el possible per intentar despistar la policia. Per exemple, va despullar el cadàver per simular que havia patit una agressió sexual, que mai no es va produir. La roba va aparèixer al costat del cos. A més, va intentar cremar el cadàver per dificultar encara més la investigació. Tot i així, només va tenir temps per causar cremades a la cara i a les mans. I va tirar la bossa de mà de la víctima lluny del cos. Després d´abandonar el cos, Mata va sortir en direcció a Piera i va respondre a la trucada dels Mossos, aparentant normalitat.

A aquella hora, el cos policial no podia conèixer res del que havia passat. Únicament sabia que un testimoni assegurava haver vist Mata amb una dona lligada a la furgoneta. Sospitaven que podia ser Leonor Muñoz, perquè continuava desapareguda, però tampoc no descartaven que pogués ser qualsevol altra dona. O fins i tot que l´alarma fos falsa.

Per aquest motiu, els Mossos van fer una batuda a Piera i van localitzar Isidoro Mata al carrer. Els agents el van portar fins a la comissaria d´Igualada i allà li van prendre declaració. L´home va negar haver lligat cap dona i, davant de la falta de proves de cap fet delictiu, els Mossos el van deixar en llibertat. Això sí: li van requisar la furgoneta, per inspeccionar-la, i el van vigilar de prop mentre l´home es tancava a la casa de Piera.

Sang i cabells a la furgoneta

Mata sabia que era qüestió d´hores que els Mossos trobessin el cadàver i li atribuïssin el crim. L´endemà, apareixia penjat a l´interior de l´habitatge, alhora que es localitzava el cos de la dona a Súria.

La Divisió Criminal de la Regió Policial Central dels Mossos d´Esquadra va iniciar aleshores una investigació per relacionar les dues morts, una connexió que un mes després s´ha pogut demostrar àmpliament: a la furgoneta de l´home, es van localitzar rastres de sang i cabells de la víctima. També a la roba de l´acusat van aparèixer rastres de sang de la dona.

I, pel que fa al moment del crim, encara que cap càmera no va gravar com l´home abordava la víctima al carrer, un parell de gravacions externes han permès deduir que la furgoneta conduïda pel surienc es va trobar forçosament amb la dona caminant.