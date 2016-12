VÍDEO: Els Mossos recreen l´acció de l´agent anoienca que va salvar un home que s´intoxicava en un cotxe

Els Mossos d'Esquadra han compartit un vídeo a les xarxes socials en el que expliquen el cas de la caporal anoienca Elisabet Vidal, que el passat dia 10 de desembre va salvar la vida a un home que s'estava intoxicant en un cotxe aparcat al voral de la carretera C-1412a, entre Igualada i Calaf.





Mossa fora de servei salva la vida d'un home que s'intentava suïcidar inhalant el fum del tub d'escapament del cotxe https://t.co/PtGThUQGAI pic.twitter.com/6WZYk76r3x „ Mossos (@mossos) 20 de diciembre de 2016

La caporal anoienca es desplaçava amb el seu cotxe particular al lloc de feina, a la comissaria de Manresa. De cop i volta, va observar un cotxe estacionat en una zona de descans. «Estava aparcat de forma esbiaixada, d'una manera estranya, fregant uns arbres. I els vidres estaven entelats, com si hi hagués algú a dins», explica. «Em va sobtar molt aquella hora del matí. I m'hi vaig apropar per veure si hi passava alguna cosa».