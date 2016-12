L'assassí de Súria va tenir una breu conversa amb la víctima abans d'atacar-la de sorpresa

L´autor del crim de Súria va matar la víctima, una veïna d´avançada edat, sense cap disputa prèvia i després d´una breu conversa al carrer en què cap dels dos no es va mostrar alterat. Així ho ha conclòs la investigació, segons ha pogut saber aquest diari, després de visualitzar les imatges de càmeres situades al passeig dels Joncarets, que és el lloc on l´agressor va abordar la vianant. Poc després, la va asfixiar al garatge de casa seva.

La investigació ja està tancada i, malgrat que el cas no anirà a judici perquè l´acusat es va suïcidar, els Mossos i el jutge no tenen cap dubte de l´autoria del crim, gràcies, entre altres proves, a les càmeres que van gravar l´atac.

Després que Regió7 avancés les conclusions del cas i revelés que l´homicida va ser retingut i interrogat pels Mossos abans de suïcidar-se a Piera, ara aquest diari ha pogut saber com va anar la trobada entre l´agressor, un veí de 42 anys del barri dels Joncarets, Isidoro Mata, i la seva víctima, una dona de 81 anys del mateix barri, Leonor Muñoz, que vivia a dos carrers de distància de l´acusat.

Va ser vista viva per últim cop per dos vianants

El crim va tenir lloc el 17 de novembre passat. La dona provenia del centre de Súria i es dirigia a peu a casa seva, al barri dels Joncarets, com feia cada dia. Durant el recorregut, a les 19.45 hores, es va creuar amb dos veïns caminant en sentit contrari, les últimes persones que la van veure viva.

Just després, quan ja li faltava poc per arribar al barri, va passar pel costat de l´acusat, que acabava d´aparcar la furgoneta a la vorera, a l´altura de la pista poliesportiva, esperant-la. L´home era fora del vehicle i, quan la dona va passar pel seu costat, li va adreçar unes paraules. Ella va respondre. Va ser un breu intercanvi de paraules en què cap dels dos no es va mostrar alterat, tot i que no es coneix el contingut de la conversa. Tot seguit, ella va prosseguir el seu camí, tranquil·la.

Uns moments després, però, l´acusat va entrar a la furgoneta, va arrencar-la, va fer mitja volta i va anar a trobar la dona. Va aparcar davant seu, va sortir del vehicle, li va bloquejar el pas i, sobtadament, li va donar un cop de puny a la cara, que la va fer sagnar. Aquest és el motiu pel qual es va trobar sang de la dona tant a la furgoneta com a la roba de l´acusat.

El testimoni va anar a buscar la Policia Local

Després d´agredir-la, Isidoro Mata va tancar l´anciana a la furgoneta i la va portar fins al garatge de casa seva. Allà, va ser quan un testimoni (un veí) va veure que, a l´interior de la furgoneta, hi havia una dona lligada per les cames, que estava demanant auxili i que no va saber identificar.

Segons ha sabut ara aquest diari, el testimoni va trucar al telèfon de la Policia Local, i, en no respondre-li ningú, es va desplaçar ell mateix fins a l´ajuntament, on hi ha els agents municipals, per donar l´alerta. Els policies locals van avisar els Mossos. Durant aquest temps, mentrestant, l´acusat va tenir temps d´asfixiar mortalment la dona i de fugir amb el cadàver a l´interior de la furgoneta. Per això, els Mossos, quan van arribar al domicili de l´acusat, ja no hi van trobar ningú: ni Isidoro Mata, ni el vehicle, ni cap dona lligada.

A la sortida de Súria, l´homicida va abandonar en una zona d´horts el cadàver, que va despullar per despistar la policia i simular una falsa agressió sexual, a més a més de causar-li cremades. El que la investigació no ha pogut determinar és si també va simular un robatori o si realment era l´objectiu de l´atac: se sap que l´home va treure diners del moneder de la dona i va llançar la bossa molt lluny del cadàver. Posteriorment, els Mossos van localitzar bitllets d´euros a la furgoneta, amagats a sota d´un seient, diners que la investigació no descarta que siguin els que va sostreure del moneder.

Va prendre cerveses a Igualada

Quan poc després Isidoro Mata va rebre la trucada dels Mossos, va aparentar normalitat i els va dir que anava a Piera (on viu qui era la seva actual parella). Però en realitat va anar a Igualada, on va ser vist fent cerveses en un bar. Els Mossos el van trobar i el van dur a comissaria per interrogar-lo.

Ell va negar haver lligat cap dona i, com que els Mossos no tenien constància de cap mort, ni havien localitzat cap dona lligada, van deixar l´individu en llibertat. Ni tan sols sabien si la dona que suposadament havia vist el testimoni era Leonor Muñoz (que estava desapareguda des del mateix vespre i que no tenia cap relació coneguda amb l´acusat) o una altra. Tot i així, els Mossos li van requisar la furgoneta, per inspeccionar-la, i el van vigilar de prop: durant tota la nit, una patrulla no es va moure de l´exterior de la casa de Piera, on va anar a dormir.

El suïcidi de l'home va ser descobert per companys de feina suriencs

Al matí, la parella se´n va anar a treballar i ell, des de casa, va trucar a companys de feina d´Iberpotash interessant-se per si es coneixien novetats sobre Leonor Muñoz (el cadàver de la qual va ser localitzat a primera hora del matí per un hortolà). Com que, després, Mata ja no va respondre cap trucada, dos companys seus d´Iberpotash, preocupats, van anar fins a Piera.

Abans d´acudir a la casa, però, van fer un cafè en un bar pròxim. De cop i volta, va irrompre al bar una familiar de la parella d´Isidoro Mata, alertant que l´home s´havia penjat a dins de casa. Feia poc que s´acabava de produir el fet i els mateixos companys de feina van intentar reanimar-lo, sense èxit.

Feia dies que estava agressiu

Els Mossos van confirmar la mort per suïcidi i ben aviat van corroborar que va ser ell qui va matar l´anciana. Es desconeix què va portar Mata a cometre el crim, però se sap que feia dies que estava agressiu, tant amb el seu entorn com amb el veïnat, i que fins i tot havia verbalitzat que algun dia faria un disbarat. Amb la resolució del cas, els Mossos tanquen un dels crims més insòlits que hi ha hagut els últims anys al Bages.