Quatre anys i mig de presó per atracar amb una pistola en caixers de Manresa

El Jutjat Penal 2 de Manresa ha condemnat a quatre anys i vuit mesos de presó un home que va atracar quatre persones en caixers automàtics del sector de la Sagrada Família i de les Escodines. L'acusat, que va cometre els fets a final de l'agost passat, va utilitzar una pistola simulada i un ganivet per abordar les víctimes.

Els robatoris van tenir lloc entre el 27 i el 30 d'agost d'aquest 2016 i, des d'aleshores, l'home ja ha estat en presó provisional. El primer cas va tenir lloc el 27 d'agost, cap a 1/4 de 10 del vespre, en un caixer automàtic de Catalunya Caixa del carrer Divina Pastora. L'acusat, Jesús González Martín, va entrar al caixer amb la cara tapada amb una caputxa i amb ulleres de sol, per tal de dificultar la seva identificació a través de les càmeres de seguretat. L'atracador va abordar un home que anava a treure diners del caixer, tot col·locant-li un ganivet de cuina a l'alçada de l'abdomen. «Que et punxo, dóna'm els diners», li va ordenar. La víctima, però, li va dir que no tenia diners i que no li donaria res i, aleshores, l'acusat va fugir de seguida.

Tot seguit, se'n va anar a un altre caixer automàtic, en aquest cas de l'oficina de La Caixa del carrer Viladordis, on hi havia una dona traient diners. L'acusat, en aquesta ocasió, li va col·locar una pistola simulada a l'esquena, mentre li ordenava que tragués «tots els diners» que tingués al compte corrent. D'aquesta manera, va aconseguir que la dona li entregués 20 euros i el seu telèfon mòbil, valorat pericialment en 600 euros.

Dos dies després, el 29 d'agost, va tornar a actuar. Aquest cop, es va dirigir, de nou, al caixer de Catalunya Caixa del carrer Divina Pastora, amb el rostre ocult per un mocador i unes ulleres. El processat es va treure la pistola simulada i la va col·locar a l'esquena d'un client de l'entitat bancària, que es va veure obligat a entregar-li els 80 euros que acabava de treure.

Finalment, l'endemà, l'acusat es va adreçar a l'oficina de La Caixa del carrer Sant Cristòfol i, utilitzant la mateixa pistola simulada, va amenaçar per l'esquena una dona. En aquell moment, però, va entrar una altra persona al caixer, per la qual cosa l'atracador va haver de fugir corrents.

Després de ser empresonat de forma provisional, el fiscal i la defensa van arribar a un acord de conformitat que es va segellar la setmana passada davant del jutjat. Així, va ser condemnat a quatre anys i vuit mesos de presó, per quatre delictes de robatori amb intimidació, dos dels quals consumats. L'home ja ha consignat al jutjat els 700 euros que ha de retornar a les víctimes.