Condemnat per agredir un home amb una ampolla de vidre a la cara, a Manresa

El Jutjat Penal número 1 de Manresa ha condemnat un veí de la ciutat que va agredir un home amb una ampolla de vidre a la cara, com a revenja per una baralla prèvia. El processat, però, no haurà d'ingressar a presó si indemnitza la víctima amb 6.600 euros i, a més, paga una multa de 1.440 euros.

Els fets, segons la sentència de conformitat, van tenir lloc el passat 13 de febrer, cap a 2/4 de 3 de la matinada. L'acusat, Badri Acharoui Roukha, es trobava a l'interior d'un bar situat al carrer Camps i Fabrés, a Manresa.

De cop i volta, com a conseqüència d'una baralla ocorreguda el dia anterior, l'acusat es va acostar a la víctima, un veí de la ciutat, i, sense articular paraula, el va agredir a la cara mitjançant una ampolla de vidre.

Com a conseqüència, l'agredit va patir diverses ferides de consideració al rostre, que li han deixat nombroses cicatrius com a seqüeles. Les ferides van necessitar deu dies de curació.

Per aquest motiu, la fiscalia demanava inicialment que l'acusat fos condemnat a tres anys i mig de presó per un delicte de lesions mitjançant instrument perillós. El dia del judici, però, l'acusat va reconèixer l'autoria dels fets, de manera que el seu advocat defensor va pactar una condemna de conformitat amb la fiscalia, que es va validar davant del jutge.

D'aquesta manera, Badri Acharoui va ser condemnat a una pena de dos anys de presó, que finalment se li va substituir per una multa de 1.440 euros. L'home, per tant, evitarà l'ingrés penitenciari si paga aquesta sanció i si, a més a més, paga la indemnització completa a la víctima per les ferides i les seqüeles. L'import total de la indemnització suma 6.600 euros, segons la sentència.

En total, doncs, l'home haurà de pagar 8.040 euros, quantitat que haurà d'abonar en diferents mensualitats, durant un màxim de dos anys. A banda de fer front a aquest pagament complet, l'acusat, si vol evitar la presó, haurà d'estar tres anys sense cometre cap més delicte.