La Generalitat augmenta la retribució del torn d'ofici fins a nivells del 2011

El departament de Justícia ha augmentat un 1,3% la retribució de les assistències del torn d'ofici fins a situar-la en nivells del 2011, quan es van iniciar les retallades al sector, coincidint amb la crisi.

El conseller de Justícia, Carles Mundó; el president del Consell de l'Advocacia de Catalunya, Carles McCragh; i el president dels Col·legis de Procuradors de Tribunals de Catalunya, Ignacio López Chocarro, van signar ahir el conveni per a la prestació de l'assistència jurídica gratuïta el 2017.

El conveni preveu un augment de l'1,3% en la retribució de cadascuna de les actuacions portades a terme pels lletrats del torn d'ofici, cosa que suposa per al departament un desemborsament de 61,3 milions, 55,3 d'ells per als advocats i la resta per a procuradors.