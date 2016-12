Jutgen un conductor per un xoc a la C-55 en què va morir el seu acompanyant

Revolt on hi va haver l´accident mortal, a Castellbell, l´1 de febrer del 2012, abans que s´hi fessin millores

La fiscalia demana tres anys de presó per a un conductor que va provocar un accident mortal al tram sud de la C-55, en un revolt perillós de Castellbell, i que va superar per molt poc la taxa màxima d'alcoholèmia permesa. L'acusat, Lluís C. D., que ara té 38 anys d'edat, va resultar ferit molt greu. La víctima mortal, Sergio Martín Gascón, de 31 anys i veí de Terrassa, viatjava al seu vehicle.

L'accident va tenir lloc l'1 de febrer del 2012 a 1/4 d'11 de la nit al revolt del costat del pont d'accés a l'autopista, que era considerat un dels punts negres de la C-55 abans que s'hi fessin els treballs de millora. Aquella nit, el paviment estava moll per la pluja que havia anat caient durant tot el vespre.

L'acusat conduïa un vehicle en què el jove difunt, Sergio Martín, ocupava el seient de copilot. En aquest revolt, el processat va perdre el control del vehicle, va der-rapar a la calçada i va envair el carril contrari, amb la qual cosa va xocar amb un vehicle que circulava correctament. A causa del fort impacte, aquest segon cotxe va rodar sobre el seu eix fins que va col·lidir amb un tercer vehicle.

L'acusat, Lluís C. D., va resultar ferit molt greu i va ser evacuat a l'Hospital de la Vall d'Hebron. El copilot, Sergio Martín, va morir per un politraumatisme toràcic sever. Els ocupants dels altres dos vehicles, entre els quals un nen de 4 anys, van resultar ferits lleus.

Quan l'acusat va ingressar a l'hospital, els metges li van fer extraccions de sang amb finalitat terapèutica. L'endemà de l'accident, el Jutjat d'Instrucció 3 de Manresa va ordenar que una mostra de la sang s'enviés a l'Institut de Medicina Legal de Catalunya per detectar-hi la possible presència d'alcohol. Segons la fiscalia, el resultat de l'anàlisi va donar positiu, amb una taxa de 0,55 grams per litre en sang (equivalent a 0,275 mil·ligrams per litre d'aire espirat). El màxim permès per conduir és de 0,50 grams en sang i de 0,25 mil·ligrams en aire espirat.

Segons la fiscalia, aquest resultat demostra que l'acusat conduïa amb una ingestió excessiva de begudes alcohòliques, cosa que li reduïa les facultats i li provocava una lentitud de reflexos, una reducció del camp visual i alteracions en la percepció. A més, el fiscal assegura que circulava a una velocitat excessiva i inadequada per a aquell tram de via, limitat a 60 km/h. Segons el fiscal, la calçada estava en bon estat de conservació, els senyals de perillositat eren visibles i el conductor no va afluixar la marxa malgrat la pluja i el fort vent. Per això, demana tres anys de presó i quatre anys i mig de retirada del carnet pels delictes d'homicidi imprudent i contra la seguretat viària. L'home serà jutjat el mes vinent a Manresa.