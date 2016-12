El fiscal acusa el manresà imputat per injúries al rei de causar danys a un banc

El manresà Roger Santacana, una de les cinc persones que van ser detingudes i traslladades a l´Audiència Nacional per declarar per la crema de fotos del rei, serà jutjat el proper 10 de gener a Manresa acusat d´haver trencat els vidres d´una oficina bancària.

Els fets, segons la fiscalia, van tenir lloc el 29 d´abril passat, a 2/4 de 2 de la matinada. El fiscal assegura que Roger Santacana es va dirigir a l´oficina de La Caixa situada a la plaça Catalunya de Manresa. Un cop allà, afegeix, va llançar presumptament pedres contra els vidres de l´entitat bancària, que es van trencar. Els desperfectes van ser taxats en 1.100 euros.

La fiscalia acusa Santacana d´un delicte de danys i, per aquest motiu, demana que sigui condemnat al pagament d´una multa de 3.600 euros. A més , reclama que pagui a La Caixa els 1.100 euros dels danys i els 70 euros de la mà d´obra utilitzada per reparar el vidre. Per tot plegat, el ministeri públic vol que el manresà pagui en total 4.770 euros. En el judici, estan citats com a testimonis la directora de l´oficina i dos agents de la Policia Local de Manresa.

Santacana, candidat de la CUP de Manresa i membre del col·lectiu juvenil Arran, va intervenir dijous passat en el ple municipal de la ciutat per defensar la llibertat d´expressió i la solidaritat amb els independentistes encausats per la crema de fotos del rei.