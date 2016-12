Un home de 75 anys mor en un incendi a casa seva, a Olesa de Montserrat

Un home de 75 anys ha mort aquest dijous cap a 2/4 de 2 de la matinada en un incendi que s'ha produït a casa seva, a Olesa de Montserrat.

L'home, que vivia sol amb el seu gos en una casa situada al número 11 del carrer de Gras, en un extrem del nucli antic d'aquesta localitat, ha patit cremades per les flames en el 45 % del cos i també ha resultat greument afectat per inhalació de fum.

Els primers a arribar al lloc dels fets han estat agents de la Policia Local d'Olesa, que han estat alertats per un trucada al 112. Segons ha detallat l'alcaldessa d'Olesa de Montserrat, Pilar Puimedon, els agents de la Policia Local han trobat l'home, encara amb vida però molt afectat tant pel fum com per les cremades, al rebedor de casa, i l'han tret a l'exterior. Quan han arribat els serveis d'emergències mèdiques (SEM), que hi han desplaçat dues ambulàncies, han realitzat maniobres de reanimació a l'olesà, però ja no li han pogut salvar la vida. El gos que vivia amb el malaurat olesà també ha resultat mort en l'incendi i s'espera que al llarg d'aquest matí el serveis de neteja el retirin de l'habitatge, després que els Mossos hi facin la corresponent inspecció.

Segons ha apuntat l'alcaldessa d'Olesa, el foc, del qual encara es desconeixen les causes, s'hauria originat al menjador, que es troba a la planta baixa de l'habitatge. Mentre que, la primera i la segona planta han quedat afectades pel fum. Els Bombers, que hi han desplaçat cinc dotacions, han donat per controlat l´incendi a les 02.14 hores de la matinada.

L'home, segons ha pogut saber aquest diari, no era una persona atesa pels Serveis Socials d'Olesa, i malgrat que havia patit un ictus feia un temps, se n'havia recuperat prou bé i fins i tot conduïa.

L´incendi, del qual desconeixen les causes, ha cremat totalment la planta baixa de la casa on hi havia el menjador.

Al lloc de l'incendi, del qual es va rebre l´avís a les 01.36 hores, també hi han treballat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra que es van fer càrrec de les tasques judicials.