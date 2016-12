El jutge fixa una fiança d´1,2 milions als pares de la Nadia o se´ls embargaran els béns

El titular del jutjat d'instrucció número 1 de la Seu d'Urgell ha fixat una fiança d'1.224.968,19 euros pels pares de Nadia Nerea. Si no l'abonen, es procedirà a l'embargament de béns.

D'aquesta manera, el jutge s'assegura que es pugui fer front a una possible responsabilitat civil futura. L'instructor també ha emès dues interlocutòries en què confirma la presó pel pare de la menor i la retirada de la custòdia als dos progenitors de la nena de l'Alt Urgell. La mare, Marga Garau, segueix en llibertat provisional.

Tots dos estan investigats per un presumpte delicte d'estafa en els donatius per al tractament mèdic de la seva filla, d'11 anys, que pateix una malaltia rara. Segons els Mossos, Fernando Blanco i Marga Garau havien recaptat 918.000 euros en donatius que s'havien de destinar a intervencions mèdiques de la nena per tractar la seva tricotiodistròfia que, finalment, no s'haurien dut a terme. D'aquesta quantitat, però se n'haurien gastat prop de 600.000.