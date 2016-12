Mor una veïna d'Olesa en un accident entre un camió i un cotxe a l'A-2, a Argençola

Una veïna d'Olesa de Montserrat de 72 anys, Maria del Carme Matas Moragas, va morir aquest dijous a la tarda en un aparatós accident de trànsit entre un cotxe i un camió a l'autovia A-2, al terme d'Argençola (Anoia), en el tram entre la Panadella i Igualada. En el sinistre, també hi va haver un ferit lleu.

L'accident va tenir lloc a 3/4 de 7 de la tarda al punt quilomètric 537 de l'A-2, al terme d'Argençola, a la calçada en sentit Barcelona, on un cotxe va xocar amb el camió que estava aturat per avaria, segons han explicat a Regió7 la família de la dona. Com a conseqüència, el turisme va quedar atrapat a sota del vehicle. La víctima mortal ocupava el seient de copilot del turisme. El conductor va resultar ferit lleu.

Fins a l'indret s'hi van desplaçar cinc dotacions dels Bombers, el SEM i tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, que van haver de tallar la calçada en sentit Barcelona. El trànsit va ser desviat per l'N-IIa, a la Panadella, per la qual cosa es van registrar llargues cues.

NOTA: Actualitzat el 30/12 amb l'edat de la víctima corregida.